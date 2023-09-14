Avukat Mehmet Durakoğlu'ndan Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman'a tepki: Oyunu açıkça belli etmiştir

Yayınlanma: 14.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 14.09.2023 - 03:00

“Kaplanlar” grubu olarak bilinen suç örgütünü yönettiği iddiasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan’ın, lüks bir villa ile otomobil hediye ettiği öne sürülen ve eleştirilerin odağında olan eski Ankara Başsavcısı ve Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman hakkındaki iddiaları yanıtladı.

Halk Tv’den Seyhan Avşar’a konuşan Kocaman, iddiaları yalanlarken Kaplan ile yalnızca bir kez restoranda görüştüğünü söyledi. Kocaman ayrıca Ayhan Bora Kaplan’ın gözaltına alınmasının, eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu’ya yönelik bir operasyon olduğunu da savundu. Yargıtay üyesi Kocaman’ın, Soylu hakkındaki bu açıklamaları ise tartışmalara neden oldu.

(Mehmet Durakoğlu)



Söz konusu röportajın ardından Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan eski İstanbul Barosu Başkanı, avukat Mehmet Durakoğlu, Kocaman’ın basına açıklama vermesini eleştirdi. Durakoğlu, konunun Yargıtay’a gitmesi durumunda Kocaman’ın Yargıtay üyesi olması nedeniyle bağımsız karar veremeyeceğini de belirtti.

‘OYUNU AÇIKÇA BELLİ ETMİŞTİR’

Durakoğlu, Kocaman’ın ifadelerinin açıkca ihsası-rey (tarafını belli etme) anlamına geldiğini belirterek, “Önceki yıllarda Ankara cumhuriyet başsavcısı olduğunu bildiğimiz, özel yaşamı ve evliliği dahi siyasal değerlendirmelerin konusu olan Yargıtay üyesi Kocaman’ın bu yöndeki bir beyanı, Yargıtay üyesi olmasının kendisine yüklediği sorumluğu farkında olmamasından kaynaklıdır. Bir yandan da içinde bulunduğu konumun kendisini sürüklediği telaşın sonucu olarak ortaya çıkmıştır” dedi.

‘HSK YAPTIRIM UYGULAMALI’

Kocaman’ın açıklamalarına ilişkin yaptırım uygulanması gerektiğini de vurgulayan Durakoğlu, “Hâkim Savcılar Kurulu tarafından bunun bir yaptırımı olmalı ve mutlaka yerine getirilmesi gereken bir görev olarak anlaşılmalıdır” diye konuştu.

Öte yandan Avşar, Ankara’da düzenlenen operasyonla yakalanan ve tutuklanan Ayhan Bora Kaplan’a ilişkin Emniyet kaynaklarından aldığı bilgiyi de paylaştı. Avşar, ”15 Temmuz sonrası polisler Kaplan’a nokta adresler verdi. Kaplan ve beraberindekilerin FETÖ’cülerin terk ettiği evlerindeki ganimetlere çöktüğü iddiası var. Hatta bir tane rezidans var Ankara’da. Rezidanstaki bir daireden 100 milyon dolardan fazla bir servet kazandığı söyleniyor” ifadelerini kullandı.