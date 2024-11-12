Avukatların CMK Nöbeti devam ediyor: 'Gerçek sorun ekonomidir'

Yayınlanma: 12.11.2024 - 15:15

Güncelleme: 12.11.2024 - 15:16

İstanbul Barosu Genç Avukatlar Merkezi üyesi avukatlarının, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) gereğince yapılan zorunlu müdafilik görevlendirmelerindeki ücret tarifesinin, 2025 yılı için Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne (AAÜT) eşitlenmesi talebiyle 9 Ekim'de İstanbul Adliyesi önünde başlattığı "CMK Nöbeti" devam ediyor.

Avukatlar, bugün nöbete başlamadan önce adliye önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya İstanbul Barosu eski Başkanı Filiz Saraç ile baro başkan adayları katıldı.

"CMK ÜCRETİ AAÜT'YE EŞİTLENSİN"

İstanbul Barosu Genç Avukatlar Merkezi üyesi avukat Said İlhan'ın okuduğu ortak basın açıklamasında, "Avukat sayısındaki kontrolsüz yükseliş ve ülkenin kötüleşen ekonomisi ile birlikte, CMK sistemi olarak adlandırdığımız atanmış müdafilik, genç avukatlar için bir geçim kapısı haline gelmiştir. Bu kapsamda verdiğimiz hizmetin karşılığı; yol, yemek gibi temel masrafları dahi karşılamaya yetmemektedir. CMK Ücret Tarifesi’nin, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne eşitlenmesi talep ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

"AMACIMIZA ULAŞANA KADAR MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Avukat İlhan, CMK Ücret Tarifesi’nin, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine eşitlenmesi için aktif ve etkin bir mücadele kararı aldıklarını belirterek, "Eylemlilik sürecini başlattık ve bu doğrultuda 9 Ekim 2024’ten beri iş yerimiz olan adliye önünde her gün kararlılıkla nöbet tuttuk. Geldiğimiz aşamada gururla söylemek isteriz ki nöbetimiz birinci ayını devirmiştir. Ancak biz, amacımıza ulaşana değin durmayacak ve olumlu bir dönüş alana kadar mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz" dedi.

"KENDİ HAKKINI SAVUNAMAYAN YURTTAŞIN HAKKINI SAVUNAMAZ"

Avukat Said İlhan, İstanbul’daki avukatlardan bini aşkın imza topladıklarını, bu imzaları Ankara'ya teslim edeceklerini ve emeklerinin görmezden gelinmemesi için mücadele alanlarını genişleteceklerini kaydederek, "Bu mücadele, yalnızca İstanbul Barosu'yla sınırlı kalmamış; ülkenin çeşitli barolarında da karşılık bulmuştur. 2025 tarifesi için görüşmelerin yapıldığı şu hassas dönemde, tüm meslektaşların eylemlilik sürecine girmesi gerekmektedir. Nitekim kendi hakkını savunamayan, yurttaşın hakkını savunamayacaktır" ifadelerini kullandı.

DAYANIŞMAYA DAVET

Tüm meslektaşlarını, avukat intiharları ve cinayetleri dahil tüm meslek sorunlarını da gözetmeleri için dayanışmaya ve kendi illerinde nöbet tutmaya davet ettiklerini söyleyen İlhan, "CMK angaryası, kıdem fark etmeksizin, tüm meslektaşların sorunudur ve avukatın hakkı, emeği sömürülemez. Ülkemizin de imzacı olduğu Uluslararası Sözleşmeler, Anayasamız ve kanunlarımızca belirlenmiş olan müdafi atama sistemi ile hedeflenen; hiç kimsenin avukatsız yargılanmak zorunda bırakılmamasıdır. Nitekim savunmanın olmadığı yerde işkence vardır, kötü muamele vardır, haksızlık vardır. Fakat adalet yoktur" dedi.

Atanmış müdafilik görevleri karşısında avukatlara çok düşük bir ücret ödendiğini kaydeden avukat Said İlhan, bunun kaynağının ise Adalet ve Maliye Bakanlıklarınca belirlenen ücret tarifesi olduğunu belirtti.

"İNSANLIK ONURUYLA BAĞDAŞMIYOR"

İlhan, açıklamasının devamında şöyle konuştu:

"Oysa biz avukatların her bir dosya için alabileceği taban ücret, kendi tarifemiz uyarınca zaten belirlenmektedir. Güncel tarifeye göre bir ağır ceza mahkemesinde görülecek dava için avukata ödenmesi gereken ücret, en az 48 bin TL’dir. Atanmış müdafilik kapsamında ise aynı iş için yıllarca sürecek bir yargılamada avukata ödenecek ücret sadece ve sadece 7 bin 50 TL’dir. Vergileri de düşüldüğü takdirde 5 bin TL gibi bir miktar kalan bu ücret, insanlık onuruyla bağdaşmamakta; sadece duruşma masraflarıyla dahi, uzun yıllar süren yargılama sürecinde, yok olup gitmektedir.

Üstelik daha iki sene önce tarifeler arasındaki fark 5 kat iken, günümüzde bu fark 7 katına çıkmış ve bu tarifeler arası uçurum, gün geçtikçe derinleşmiştir. Gelinen aşamada atanmış müdafi olarak hizmet vermek, yani sizleri hakkıyla savunmak, bizler için imkansız bir hale getirilmiş; zira sistem, bu haliyle bir tıkanma noktasına gelmiştir.

Maalesef, bundan en çok zarar görecekler, yine, hukuksuzluk kültüründen de ötürü adliyeyle tanışma ihtimali gayet yüksek olan yurttaşlar olacaktır. Haliyle yurttaşları da haklı dayanışmamıza davet ediyor ve bu kez onlarla bir olarak, hakkımızı savunmak istiyoruz."

"TALEBİMİZ KABUL EDİLENE KADAR EYLEMDE OLACAĞIZ"

"Yetkililere duyurmak gerekirse; 2025 CMK Ücret Tarifesi, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine eşitlenmelidir. Biz avukatlar 'eşit işe, eşit ücret talebimiz' kabul edilene değin eylemlilik sürecinde kalmaya devam edeceğiz. Nöbetimiz ise bu sürecin aşamalarından sadece biridir."

"GERÇEK SORUN EKONOMİDİR"

"Sahte gündemlere kapılmadan konuşmak gerekirse bizlerin, hatta halkımızın gerçek ve güncel sorunu ekonomidir. Bu doğrultuda her birimizi, kendi mücadelemizi başlatmaya ve var olanlara katılmaya davet ediyor; sorunlarımız çözülene dek Anayasa’nın 34. maddesinden doğan toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkımızı sonuna değin kullanacağımızı ve eylemlerimizi genişleteceğimizi kamuoyuna ilan ediyor; tüm baroları göreve, tüm meslektaşları dayanışmaya, yetkilileri ise sorumluluk almaya çağırıyoruz."