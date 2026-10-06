AYM'den 'Tayfun Kahraman' kararı: Yeniden yargılama yolu açıldı, 100 bin lira manevi tazminat

Anayasa Mahkemesinin (AYM), Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezasına mahkûm edilen şehir plancısı Tayfun Kahraman'ın ikinci bireysel başvurusuna ilişkin gerekçeli kararı, 6 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

AYM, Kahraman’ın adil yargılanma hakkı ile kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar verirken, yeniden yargılama yapılmasına ve 100 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Kahraman, AYM’ye yaptığı başvuruda yargılama sürecine ilişkin çeşitli hak ihlali iddialarında bulunmuştu.

AYM Genel Kurulu, yaptığı incelemenin ardından Kahraman’ın 'Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine' karar verdi.

Mahkeme, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılması gerektiğine hükmetti.

100 BİN LİRA TAZMİNAT

AYM’nin kararının ardından Kahraman’ın dosyası yeniden İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin önüne gelecek. Yüksek Mahkeme, ihlalin sonuçlarının giderilmesi amacıyla kararın bir örneğinin ilgili mahkemeye gönderilmesine karar verdi.

AYM ayrıca Kahraman’a manevi zararları karşılığında '100 bin lira manevi tazminat' ödenmesine hükmetti.

AYM'nin yeni kararının gerekçesinde "Anayasa, Anayasa Mahkemesi kararını yerine getirme yükümlülüğü altında olan kamu makamlarına (somut olayda İstanbul 13. ve 14. Ağır Ceza Mahkemelerine) Anayasa Mahkemesi kararlarına direnme veya bağlayıcılığını tartışma yetkisi vermemektedir. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin yeniden yargılama işlemlerini başlatması hem yasal hem de anayasal bir zorunluluktur" ifadeleri kullanıldı.

YENİDEN YARGILAMA SÜRECİ BAŞLAYACAK

AYM’nin kararıyla birlikte Tayfun Kahraman’ın dosyasında yeniden yargılama sürecinin başlatılması gerekecek. Kararın bir örneği İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilecek.

Genel Kurul ayrıca kararın bilgi amacıyla Adalet Bakanlığı ile Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na gönderilmesine karar verdi.