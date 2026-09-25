AYM önünde intihar girişiminde bulunan emekli polisin durumu kritik: Turhan Çömez hastanede ziyaret etti

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Ankara’da Anayasa Mahkemesi (AYM) karşısındaki Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda emeklilerin seyyanen zam talebiyle düzenlediği eylem öncesinde intihar girişiminde bulunan 60 yaşındaki emekli polis memurunu, tedavisinin sürdüğü Gazi Üniversitesi Acil Servisi’nde ziyaret etti.

Doktorlardan emekli polisin sağlık durumuna ilişkin bilgi aldığını belirten Çömez, durumunun kritik olduğunu söyledi.

“HAYATA DÖNDÜRMEK İÇİN BÜYÜK BİR MÜCADELE İÇERİSİNDELER”

Çömez, emeklilerin ekonomik koşullarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, olayın ardından hastanede doktorlarla görüştüğünü söyledi.

Emekli polisin sağlık durumuna ilişkin Çömez, “Şu anda acilde bütün doktor arkadaşlarımızla görüştüm. Durumu son derece ciddi. Hayata döndürmek için büyük bir mücadele içerisindeler. İnşallah onların gayreti Allah’ın yardımıyla hayata döner ve aramıza katılır. Ama durumun son derece kritik olduğunun altını çizmek isterim” dedi.

ÇÖMEZ’DEN İKTİDARA ÇAĞRI

Çömez, emeklilerin ekonomik koşullarına ilişkin eleştirilerini sürdürerek iktidara seslendi. Emeklilerin maaş ve yaşam koşullarına dikkat çeken Çömez, yaşanan olayın görülmesi gerektiğini savundu.

“Buradan iktidara çok açık bir mesaj vardır” diyen Çömez, AKP’li siyasetçilere Gazi Üniversitesi’ne gelmeleri çağrısında bulundu.

Çömez, “Şu tabloyu gelip görsünler” ifadelerini kullanarak emeklilerin ekonomik sorunlarına yönelik adım atılmasını istedi.