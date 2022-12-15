Aynı dili konuştular: Yandaş gazeteler Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak verildi. AKP'ye yakınlığı ile bilinen yandaş gazeteler ise karar üzerinden İmamoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef aldı.
Dün, İstanbul Kartal’daki Anadolu Adliyesi’nde gerçekleştirien davada, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak verildi.
Karar öncesinde sosyal medyadan çağrı yapan Ekrem İmamoğlu, "16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane’dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00’da Saraçhane’ye davet ediyorum" demişti.
MERAL AKŞENER'DEN DESTEK
İmamoğlu'nun çağrısına sosyal medyadan yanıt veren Akşener, "Ankara’dan yola çıktım, Saraçhane’de görüşürüz" demişti. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Meral Akşener ve İmamoğlu Saraçhane Meydanı'na gelen binlerce yurttaşı selamladı. Konuşma yapan Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener 'milli irade' ve 'demokrasi' mesajları verdi.
ALTI LİDER SARAÇHANE'DE BULUŞACAK
Binlerce yurttaşın bulunduğu meydandan seslenen İmamoğlu, Altılı Masa'nın tüm paydaşlarının bugün Saraçhane'de olacağını söyledi. İmamoğlu ayrıca sosyal medyadan da, "Millet, iradesine liderleriyle sahip çıkıyor. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener, Sayın Karamollaoğlu, Sayın Babacan, Sayın Davutoğlu ve Sayın Uysal’la buluşmak üzere sizleri yarın saat 16.00’da, Saraçhane’de, birliğe ve dayanışmaya davet ediyorum" paylaşımında bulundu.
YANDAŞ GAZETELER HEDEF GÖSTERDİ
Birçok gazete yargı kararını manşetine taşırken, AKP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteler İmamoğlu ve Akşener'i hedef gösterdi. Yeni Akit gazetesinin manşetinde yer alan haberde "Ahmak'tan siyasi şov devşirdiler!' ve 'İstinaf ve Yargıtay var ama olsun.. Şov şovdur' ifadeleri kullanıldı.
Takvim gazetesi ise Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'in sarıldığı görüntüler için 'Şehir Tiyatrosu' ifadelerine yer verdi. Gazetenin manşetinde ayrıca , 'Hiç üzülmediler, sürekli güldüler, yargı kararına çok sevindiler' sözlerinin yer aldığı görüldü.
Diriliş Postası gazetesi ise habere manşetten yer vermezken, Ekrem İmamoğlu için "Mağdurum da mağdurum" ifadelerini kullandı.
AKP'LİLERİ İKİYE BÖLDÜ
Yargı kararı öncesi AKP'lilerin ikiye bölündüğü ortaya çıkmıştı. Ayrıca birçok AKP'linin karardan rahatsız olduğu bilinirken her fırsatta CHP ve Altılı Masa'yı hedef gösteren Yeni Şafak gazetesi habere manşette yer vermedi.
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