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Aytunç Erkin'den kritik 'İBB' iddiası: 'Kemal Bey'e yakın isimler var, yönetim el değiştirebilir'

Aytunç Erkin'den kritik 'İBB' iddiası: 'Kemal Bey'e yakın isimler var, yönetim el değiştirebilir'

28.07.2026 10:25:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Aytunç Erkin'den kritik 'İBB' iddiası: 'Kemal Bey'e yakın isimler var, yönetim el değiştirebilir'

Gazeteci Aytunç Erkin, 'Ahmak Davası'nda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için olası siyasi yasak kararıyla birlikte İBB Meclisi'nde seçime gidileceğini belirterek "Mecliste 40'a yakın Kemal Bey'e yakın isim olduğu söyleniyor. Seçimde farklı bir sonuç çıkma ihtimali yüksek diyorlar" dedi.
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Cumhuriyet Halk Partisi'ne 'mutlak butlan' yönetiminin gelmesiyle başlayan kriz ve yeni gelişen siyasi tablo sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AKP'nin eline geçmesi olasılığının bulunduğu iddia edildi. 

Kritik iddiayı aktaran isim ise TV 100'deki "Buket Aydın ile Doğrudan" programında Nefes gazetesi yazarı Aytunç Erkin oldu. Erkin, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 185 CHP'li meclis üyesi olduğuna, ve bunlardan 40'a yakının da Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler olduğuna dikkat çekti.

"FARKLI SONUÇ İHTİMALİ YÜKSEK"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Ahmak Davası"nda verilen cezanın Yargıtay tarafından onanması halinde ortaya çıkacak duruma işaret eden Erkin, "Bu 40 meclis üyesinin bir yer değiştirme sürecinde, Ekrem İmamoğlu'nun 'Ahmak Davası' sonuçlanmasıyla birlikte siyasi yasak geleceği için mecliste belediye başkanlığı seçimi yapılacak. O zaman farklı bir sonuç çıkma ihtimali yüksek diyorlar" dedi. 

YARKADAŞ: İBB KAYBEDİLMEYECEK

Erkin'in bu sözleri üzerine, CHP'deki mutlak butlan yönetimine yakınlığıyla bilinen gazeteci Barış Yarkadaş, "Bu kaygı YENİ Partililerde de CHP'de de var. O yüzden Ekrem İmamoğlu da bu tartışmaya müdahil oldu. Dün (26 Temmuz) İstanbul'da yüzden bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Sanırım YENİ Parti'yle CHP'nin ilk uzlaşması burada olacak İBB'nin kaybedilmemesi için. İBB hiçbir koşulda AKP'ye kaybedilmeyecek" açıklaması yaptı. 

İlgili Konular: #Ekrem İmamoğlu #Barış Yarkadaş #ahmak davası

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