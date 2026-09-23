Ayvalık Belediye Başkanı Ergin'den, Özgür Özel'e ziyaret

Balıkesir Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ankara temasları kapsamında YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i parti genel merkezinde ziyaret etti.

Başkan Ergin, Ankara temasları kapsamında YENİ Parti Genel Merkezi’ni ziyaret ederek, Genel Başkan Özgür Özel ile bir araya geldi; görüşmede gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Ergin, yeni genel merkezin parti çalışmalarına ve Türkiye’nin geleceğine yönelik çalışmalara katkı sağlamasını diledi.

"HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"

Ergin, Cumhuriyet değerlerinden güç alan, toplumun değişim taleplerini önemseyen ve yeni kuşaklarla büyüyen bir anlayışla yollarına devam ettiklerini belirterek, “Yenilenen, değişen ve Türkiye’nin geleceğine güçlü biçimde hazırlanan partimizin yeni merkezinin hayırlı olmasını diliyor, Türkiye’ye umut olacak değişimi hep birlikte başaracağımıza yürekten inanıyorum” diye konuştu.