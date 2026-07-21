Aziz İhsan Aktaş Davası'nda karar duruşması devam ediyor... Avcılar Belediye Başkanı Çaykara'nın avukatları konuştu: 'Bir belediye başkanı, delillerle desteklenmeyen beyanlarla 14 aydır hapis yatıyor'

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen, yedisi tutuklu 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasının karar celsesi devam ediyor. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in de tutuklu sanıklar arasında yer aldığı davanın dünkü oturumunda Çaykara'nın avukatları savunma yaptı.

Avukat Tuğçe Duygu Köksal, savunmasına dosyada müvekkilinin "58 numaralı eylem" kapsamında rüşvet suçunu müşterek fail olarak işlediğini ortaya koyan kesin ve inandırıcı herhangi bir delil bulunmadığını belirterek başladı. İsnadın yalnızca Aziz İhsan Aktaş'ın başka delillerle doğrulanmayan beyanlarına dayandığını söyleyen Köksal, "Bugün tartışılması gereken tek konu, Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen rüşvet suçunun kanuni unsurlarının somut olayda gerçekleşip gerçekleşmediğidir" dedi.

TARİHLER ÇELİŞİYOR

Köksal, Aktaş'ın etkin pişmanlık kapsamındaki ifadelerinin tek başına delil niteliği taşımadığını savunarak Aktaş'ın kendi hukuki durumunu iyileştirmek amacıyla başkalarını suçladığını belirtti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile Yargıtay içtihatlarına göre bu tür beyanların mutlaka bağımsız delillerle desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Köksal, Çaykara'nın seçim kampanyasında kullanıldığı iddia edilen araçlar ve gizli görüşmelere ilişkin iddiaların da somutlaştırılamadığını söyledi.

Çaykara’nın rüşvet alma suçundan cezalandırılması istenen eylemde Aktaş’ın araçları teslim ettiğini öne sürmesinin ardından kardeşi Tekin Aktaş’ın ve ardından diğer tutukluların da benzer beyanlarda bulunduğuna dikkat çekti. Çaykara'nın adaylığının ilan edildiği gün nerede bulunduğunu resmi kayıtlarla dosyaya sunduklarını belirten Köksal, iddianamede suç tarihinin Aralık 2023 olarak gösterildiğini, Çaykara'nın ise Şubat 2024'te aday olduğunu hatırlatan Köksal, "Zaman çizelgesi bile bu iddianın kendi içinde çöktüğünü göstermektedir. Müvekkilim bu denklemin içinde değildir" dedi.

"DELİL YOKKEN İŞLEM YAPILIYOR VARKEN YAPILMIYOR"

Utku Caner Çaykara'nın diğer avukatı Berfin Arslan ise çifte standart uygulandığını savundu. Aynı bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan AKP'li Elazığ Belediyesi raporunda usulsüzlük ve kamu zararı tespit edildiğini ancak herhangi bir işlem yapılmadığını belirten Arslan, Avcılar Belediyesi dosyasında ise usulsüzlük ya da kamu zararına ilişkin bir tespit bulunmamasına rağmen belediye başkanı ve kamu görevlilerinin yargılandığını söyledi. Hukukun herkese eşit uygulanması gerektiğini ifade eden Arslan, "Somut delil yokken müvekkilin masumiyetini ispat etmeye çalışıyoruz. Buna karşılık somut tespitlere rağmen herhangi bir yaptırımla karşılaşmayanlar var" dedi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Aktaş'ın beyanlarının sorgulanmadan kabul edildiğini savunan Arslan, buna rağmen Çaykara'nın tutuklu yargılanmaya devam ettiğini belirtti. Arslan, "İddialarını delillerle destekleme zahmetinde bile bulunmayan bu kişiye ödül verildi. İtirafçı ödülünü aldı Sayın Başkan, müvekkilim ise bir belediye başkanı olarak 14 aydır bunun bedelini ödüyor" diye konuştu.

Aktaş davası bugün ise Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka ve avukat savunmalarıyla devam etti. Bu hafta tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve avukatlarının da savunma yapması bekleniyor.