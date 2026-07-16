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Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası'nın karar celsesinde 19. duruşma günü: Mütalaaya ilişkin beyanlar alınacak

Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası'nın karar celsesinde 19. duruşma günü: Mütalaaya ilişkin beyanlar alınacak

16.07.2026 12:07:00
Güncellenme:
AA
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Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası'nın karar celsesinde 19. duruşma günü: Mütalaaya ilişkin beyanlar alınacak

"Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü"ne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 7'si tutuklu toplam 200 sanığın yargılandığı davanın kararı duruşmasının 19. günü başladı. Duruşma, sanıkların ve avukatlarının mütalaaya ilişkin beyanlarının alınmasıyla sürüyor.
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"Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü"ne ilişkin 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 7'si tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması 19. gününde sürüyor.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, 2'si tutuklu 8 sanık katıldı.

Bazı sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşma, sanıkların ve avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya ilişkin beyanlarının alınmasıyla sürüyor.

MÜTALAADA İSTENEN CEZALAR

Mütalaada, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın 30 kez "ihaleye fesat karıştırma", 17 kez "özel belgede sahtecilik", 2 kez "resmi belgede sahtecilik", 1 kez "nitelikli dolandırıcılık", 2 kez "rüşvet", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme" suçlamalarından toplam 86 yıldan 234 yıla kadar hapsi isteniyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ile eşi Celal Tekin'in "rüşvet" suçlamasından 4 yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 2 kez "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçlamasında 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın "ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, kaçırılması veya alıkonulması" suçlamasından beraati, "rüşvet" suçlamasında ise 4 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

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