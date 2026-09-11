Bahçeli açıklamıştı! AKP'li Şamil Tayyar, Öcalan için İmralı'da inşa edilen evin ayrıntılarını paylaştı: 'Dubleks bir villa...'

Yandaş gazeteci Nagehan Alçı, YouTube kanalında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle görüşmesini aktardı.

Alçı, Bahçeli’nin 'süreçle' ilgili açıklamalarını anlattı.

Alçı’nın iddiasına göre Bahçeli, Öcalan’a İmralı’da bir ev inşa edildiğini söyledi.

"BAHÇELİ, ÖCALAN'IN HENÜZ BU EVE GEÇMEYİ REDDETTİĞİNİ BELİRTTİ"

MHP Genel Merkezi'nde Bahçeli’yle görüşen Alçı Youtube kanalı üzerinden yaptığı yayında şunları aktardı:

"Abdullah Öcalan'a İmralı Adası'nda bir ev inşa edildiğini söyledi. Önünde bahçesi olan, insani yaşam koşulları sunan, ev konforuna sahip bir yer. Evin içinde normal hayatın akışına uygun şekilde yaşayabileceğini söyledi. Ancak Öcalan'ın henüz bu eve geçmeyi reddettiğini belirtti. 'Neden?' diye sordum. 'Çünkü statü istiyor' dedi."

O EVİN AYRINTILARI BELLİ OLDU: 'DUBLEKS BİR VİLLA...'

Kısa sürede günden olan bu açıklamanın ardından AKP'li Şamil Tayyar, Öcalan için İmralı'da inşa edilen evin ayrıntılarını sosyal medya hesabından paylaştı.

"Mevzudan uzunca süredir haberdardık, bilgiyi aktarana sözümüzden hiç gündeme getirmedik" diyen Tayyar, söz konusu evin dubleks bir villa olduğunu aktardı.

Tayyar, "250 metrekare kapalı alanı var. İki katı kadar bahçesi. Hem barınma hem çalışma ofisi olarak planlanmış. Her türlü teknik altyapısı mevcut, görüntülü telefon ve internet imkanı var" dedi.

"ÖCALAN'IN STATÜ TALEBİ ERDOĞAN'DAN DÖNDÜ"

Öcalan’ın statü konusundaki ısrarlı talebinin Erdoğan'dan döndüğünü söyleyen Tayyar, Erdoğan'ın silah bırakma işlemi kesinleşmeden adım atmak istemediğini öne sürdü.

Şamil Tayyar'ın ilgili paylaşımı şöyle:

"Madem Devlet Bey, Gazeteci Nagehan Alçı’ya Abdullah Öcalan için İmralı’da bahçeli ev inşa edildiğini açıkladı, biz de biraz açalım.

Mevzudan uzunca süredir haberdardık, bilgiyi aktarana sözümüzden hiç gündeme getirmedik.

Artık söz hükmünü yitirdi.

Devlet Beyin açıkladığı “bahçeli ev” dubleks bir villa.

250 metrekare kapalı alanı var. İki katı kadar bahçesi.

Hem barınma hem çalışma ofisi olarak planlanmış.

Her türlü teknik altyapısı mevcut, görüntülü telefon ve internet imkanı var.

Öcalan henüz yerleşmedi ama villanın ofis şartlarından ihtiyaç halinde yararlanıyor.

Öcalan’ın statü konusundaki ısrarlı talebi Cumhurbaşkanımızdan döndü, silah bırakma işlemi kesinleşmeden adım atmak istemiyor.

Doğrusu da bu."