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Bahçeli'den canlı yayında 'Mansur Yavaş' tepkisi: 'Çok önemli bir konu mu'

Bahçeli'den canlı yayında 'Mansur Yavaş' tepkisi: 'Çok önemli bir konu mu'

23.09.2026 22:17:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Bahçeli'den canlı yayında 'Mansur Yavaş' tepkisi: 'Çok önemli bir konu mu'

MHP lideri Devlet Bahçeli, Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasına ilişkin yayınlar yapılmasını eleştirerek, "Bu mesele, Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki konuşmasını gölgede mi bırakıyor?" dedi.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bengü Türk’e gönderdiği mesajda, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP’den istifasına ilişkin konuştu.

Bahçeli şunları söyledi:

"Şu an televizyonların hepsinde Mansur Yavaş’ın istifası üzerine yayınlar yapılmaktadır. Bu yayınlar Türkiye’nin çok önemli bir konusu olarak mı nitelendiriliyor, yoksa Sayın Cumhurbaşkanı’nın Birleşmiş Milletler’deki konuşması ve ABD’deki siyasi temasları mı gölgeleniyor?"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş,CHP'den istifa ettiğini duyurmuş ve istifa mesajında şunları söylemişti: 

"Kendimi hiçbir zaman siyasi partilerin üzerinde görmedim. Böyle bir iddiayı hadsizlik sayarım. Daha önce, parti içinde şahsımla veya izlediğim tutumla ilgili bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yapacağımı söylemiştim. Ve bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle; Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum."

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