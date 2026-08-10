Bahçeli ile Özel arasında YENİ Parti diyaloğu: 'Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel arasında çerçeve yasa teklifinin görüşmeleri sırasında ilginç bir diyalog yaşandı. Bahçeli'nin Özel'e, "Biz 57 yıldır uğraşıyoruz, 46 kişilik grup kurduk. Siz bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız" dediği belirtildi.

“Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda çerçeve yasa teklifi olarak bilinen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifinin TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri devam ediyor. Teklif üzerine siyasi parti grupları adına yapılan konuşmaların ardından ara verildi.

''91 MİLLETVEKİLİNE NASIL ULAŞTINIZ''

Bu sırada Devlet Bahçeli ile Özgür Özel arasında dikkat çekici bir diyalog yaşandı. Bahçeli'nin Özel’e "Biz 57 yıldır uğraşıyoruz, 46 kişilik grup kurduk. Siz bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız" diye sorduğu öğrenildi. Bahçeli’nin kurmaylarının da MHP liderinin kendilerine de zaman zaman bu soruyu sorduğunu ifade ettiği belirtildi.