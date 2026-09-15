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Bahçeli'nin danışmanından tribünlerdeki 'Öcalan' sloganına tepki: 'Bunu ilk bulan kimdir?'

Bahçeli'nin danışmanından tribünlerdeki 'Öcalan' sloganına tepki: 'Bunu ilk bulan kimdir?'

15.09.2026 12:02:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Bahçeli'nin danışmanından tribünlerdeki 'Öcalan' sloganına tepki: 'Bunu ilk bulan kimdir?'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, tribünlerde terör örgütü Abdullah Öcalan ve 'süreç' aleyhinde atılan slogana işaret etti. Çiçek, sloganı ilk atanın ve organize şekilde diğer illerde de atılmasını organize edenlerin bulunmasını istedi.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, "Terörsüz Türkiye" adı altında yürütülen süreç devam ederken futbol statlarındaki tribünlerden yükselen bir slogana dikkat çekti. 

Çiçek, partisine yakın Türkgün gazetesinde konuyla ilgili kaleme aldığı yazısında, sürecin başlamasıyla birlikte tribünlerde atılan o sloganın “Terörist Meclis’te konuşma mı yapar? O… çocuğu Abdullah Öcalan!” olduğunu belirterek şöyle yazdı:

"Bu sloganı kim üretti? Farklı illerde bu sloganın tribünlerde atılmasını organize edenler kimlerdir? 'Vay, Abdullah Öcalan’ı mı savunuyorsun?'  diyerek ikiyüzlülüklerini örtbas etmeye çalışan embesiller elbette olacaktır. Ancak benim merakımı asıl artıran şudur:

Terör devam ederken, terör örgütü PKK’nın kurucusu Öcalan’ın kurduğu siyasi partilerle ittifak yapılırken tribünlerde atılmayan bu sloganlar, neden şimdi terörü kökten temizlemek adına adımlar atılmaya başlayınca atılıyor?"

Yazısının devamında Bahçeli’nin, “Tribünler terörsüz Türkiye karşıtlarının provokasyon alanı hâline getirilmemelidir. Taraftarlar arasına sızmalar önlenmelidir. Amigo kılıklı ihanet şebekelerinin spor, siyaset ve kimlik gibi düzmece yönlendirmelerle barışı tehdit eden bir dil geliştirmesinin önüne geçilmelidir” çağrısını hatırlatan Çiçek, "İşte bu yüzden o sloganı kimin ürettiğini, stadyumlarda bu sloganların organize bir şekilde yaygınlaşmasını sağlayanların kimler olduğunu çok merak ediyorum" ifadelerini kullandı. 

İlgili Konular: #MHP #Devlet Bahçeli #Türkgün

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