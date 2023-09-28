Bahçeli sahip çıkmıştı: Saray’da ‘Süleyman Soylu’ rahatsızlığı iddiası

Yayınlanma: 28.09.2023 - 10:42

Güncelleme: 28.09.2023 - 10:42

MHP lideri Devlet Bahçeli, eski İçişleri Bakanı ve İçişleri Bakanı Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu'ya bir kez daha sahip çıktı. 'Ayhan Bora Kaplan' soruşturmasına isim vermeden değinen Bahçeli, Kaplan'ın eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilişkilendirilmesine çok sert çıktı ve "Milliyetçi Hareket Partisi vefanın ve siyasi ahlakın bir gereği olarak Sayın Süleyman Soylu’nun sonuna kadar arkasındadır" demişti.

HalkTV’den Seyhan Avşar’ın haberine göre, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çok yakın bir isim Bahçeli’nin açıklamalarının parti içerisinde ‘rahatsızlık’ yarattığını söyledi.

Söz konusu isim “Sayın Devlet Bahçeli’nin açıklamaları partimizde ciddi rahatsızlık yarattı. Ortada bir irade var. Cumhurbaşkanımızın iradesi... Ayrıca 3 aydır bakanlık koltuğunda oturan bir isim var. MHP liderinin, onun operasyonunu gölgeleyecek bir açıklama yapması doğru değil. Aslına bakarsanız bu açıklama MHP liderinin devlet geleneği de aykırı. Ancak Soylu ve tarafgirlerinin Bahçeli’ye bu açıklamayı yapması konusunda ısrarcı davrandığını düşünüyoruz” diye konuştu.

“YERLİKAYA’YA DESTEĞİNİ ÇEKMEZ”

Bahçeli’nin açıklamalarının Ali Yerlikaya’yı bir süre frenleyeceğine dikkat çeken kaynak, “Bu açıklama Yerlikaya (İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya) üzerinde Demokles’in Kılıcı gibi sallandırılmak isteniyor. Soylu ve Kaplan (Ayhan Bora Kaplan) operasyonu MHP liderinin açıklamasıyla, tartışılan bir zemine çekildi. Şimdi Yerlikaya biraz temkinli olmak zorunda. Görüp, duyduklarına hemen müdahale etmemek zorunda. Ancak bilinmeli ki Cumhurbaşkanımız, Ali Yerlikaya’ya desteğini çekmez ve yine bu da bilinmelidir ki Cumhurbaşkanımız vakıf olduğu hiçbir illegal yapılanmaya müsaade etmez” şeklinde konuştu.