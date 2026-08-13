Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bahçeli 'Terörsüz Türkiye' için türkü hazırlattı: 'Dünyaya sestir'

Bahçeli 'Terörsüz Türkiye' için türkü hazırlattı: 'Dünyaya sestir'

13.08.2026 22:16:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Bahçeli 'Terörsüz Türkiye' için türkü hazırlattı: 'Dünyaya sestir'

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin talimatıyla "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin hazırlanan türkü yayımlandı. Eserde, "Terörsüz Türkiye dünyaya sestir" mesajı öne çıkarıldı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin hazırlanan türkü yayımlandı. Eserde, "Terörsüz Türkiye dünyaya sestir" mesajı öne çıkarıldı.

Bahçeli'nin talimatıyla "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin özel türkü hazırlandı.

Hazırlanan türkü, video klibiyle paylaşıldı.

MHP tarafından sosyal medya platformlarında "Terörsüz Türkiye dünyaya sestir" başlığıyla paylaşılan türküde, Türkiye'nin birlik ve beraberliği, kardeşlik, huzur ve güven temalarına yer verildi.

İlgili Konular: #Bahçeli #Türkü