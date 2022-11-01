Bahçeli, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i hedef aldı: 'Hasbelkader seçildin ama...'

01 Kasım 2022 Salı, 11:07

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satırlar şu şekilde:

"Dengeli ve dirayetli siyasetimizle 2023'ün yol haritasını hazırlıyoruz. İnançlı mücadelemizde hiçbir şeyi ihmal etmiyoruz. 2023 yılında başarmanın dışında ikinci bir seçenek tanımıyoruz. 85 milyon Türk vatandaşımızın tamamına elimizi uzatıyoruz. Her insanımıza gönlümüzü açıyoruz. Gönül vermedikçe, gönül bulamayacağımızın farkındayız. Milletimize gönlümüzü verdik, ülkemize ömrümüzü adadık.

Türkiyemizin her yerinde milletimizle buluşuyor, görüşüyor, dertleşiyoruz. Adım adım 2023, il il Anadolu dedik, herkesle kucaklaştık. Şimdi de Adım adım 2023, köyüm benim sohbet toplantılarıyla milletimizin efendilerinin ayağına gittik. 8 Ekim 2022'den bu yana 451 köyümüzü ziyaret ettik. 4-6 Kasım 2022 tarihlerinde 81 köyümüzü ziyaret etmiş olacağız. Türkiye'yi doyuran vatandaşlarımıza ne yapsak azdır. Arka ayağıyla kulağını kaşıyan çiftçimizi bilemez.

13 Kasım'da Elazığ mitingimizi, Malatya, Tunceli, Diyarbakır, Adıyaman il teşkilatlarımızın, 20 Kasım'da Samsun mitingimizi Ordu, Giresun teşkilatlarımızla gerçekleştireceğiz."

CUMHURİYET'İN 99. YILI

"Türk milleti adına 20'nci yüzyılın ilk çeyreğinde asırlık olaylar yaşanmıştır. Bitmeyen savaşlar, durmayan saldırılar, dinmeyen kanamalar, azalmayan operasyonlar, ara vermeyen şer oyunlar, çatırdayan imparatorluk, kaybedilen topraklar bizim hazin gerçeklerimizden bazıları olarak hafızalardadır.

20'nci yüzyılın ilk 25 yılında eşi benzeri az görülmüş beka mücadelesi verilmiştir. Bir Türk devleti yıkılıp, yeni Türk devleti kuruldu. Aralıksız cepheden cepheye koştuk durduk. Bu kapsamda pek çok felakete, acıklı ve hazin gelişmeye göğüs gerdik. Ancak istiklal ve istikbal mücadelemizden taviz vermedik. Türk milleti bağımsızlık onuruna düşkün bir millettir. 20'nci yüzyılın ilk çeyreğinde bir imparatorluk kaybettik ancak yeni bir Türk devletini fiile geçirmeyi başardık."

'TÜRKİYE YÜZYILI' VURGUSU

"Osmanlı'nın küllerinden tıpkı bir anka kuşu gibi Türkiye Cumhuriyeti doğdu. Bu yeni devlet mimarisi mazinin olmayıp şartların zorluğundan ve bizatihi Türk Milleti'nin kutlu iradesinden tecelli etmiştir. Selçuklu Devleti Türk'tür, Osmanlı Türk'tür, Türkiye Cumhuriyeti de Türlüğün muzafferlik beratıdır. Cumhuriyet, cumhurun kararıdır. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranlar gökten zembille inmemiştir.

Hepsi Osmanlı'da hayata gözlerini açmışlar, Osmanlı'ya hizmet etmişler, alternatif kalmadığından Türkiye Cumhuriyeti'nin doğumunu sağlamışlardır. 20. yüzyıl Türk Milleti'nin beka, Türkiye'nin de derlenme toparlanma yüzyıldır. Cumhuriyet'in ilk evresi fazlasıyla eksiğiyle, 1923-1946'da vücut bulan tek parti dönemidir. 1946-2017 yılları arasında 71 yıllık parlamenter sistem hayatı Cumhuriyet'in ikinci evresidir. 2017'den geleceğe açılan 3. evre ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile anılacaktır. Cumhuriyet'in 3. evresini, ikinci yüzyılının ruh kökü ile felsefi muhtevası Türkiye Yüzyılı ile ortaya konulmuştur. Cumhurbaşkanımız tarafından açıklana Türkiye Yüzyılı çağrısı yeniden Kızıl Elma seferberliğinin tedarik sahasına geçiştir."

'17 BAŞLIĞIN HEPSİNİ DESTEKLİYORUZ'

"3 Kasım 2000 yılında gerçekleştirdiğimiz olağan büyük kurultayda 100 yılla sözleşme hedefimizi açıklamıştım. O günkü beyanımızla bugünkü Türkiye Yüzyılı kararlılığı üst üste çakışmış, birbirini tamamlamış, Türkiye ve Türk Milleti muazzam bir uyanışa geçmiştir. Biz Türkiye Yüzyılı'nın dünya geneline, insanlık gündemine tıpkı bir cemre gibi düşme mücadelesinde sonuna kadar varız, buna da kararlıyız. Biz Sayın Cumhurbaşkanı'nın gelin birlikte inşa edelim, gelin Türkiye Yüzyılı'nı yeni milli mutabakat zemini haline dönüştürelim icabetine kulak veriyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonunun ruhunu ifade eden 17 başlığın hepsini yerinde buluyor, destekliyoruz."

MİLLET İTTİFAKI'NI HEDEF ALDI

"Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında kaçırdığımız treni bu kez biz yapacağız. Zillet ittifakı cumhurbaşkanı adayını arayışla uğraşırken Cumhur İttifakı eserleriyle hizmetleriyle konuşmakta ve göz doldurmaktadır. Leyleğin ömrü nasıl laklakla geçiyorsa bunlarınki de dedikodu ile heba olmaktadır. Bunlarda ufuk, umut, huzur yoktur. Zillet, millete galip gelemeyecektir. Zillet, Türkiye'nin önünü kesemeyecektir."

KILIÇDAROĞLU'NA 'TOGG' ÇAĞRISI

"Dev artık uyanmakla kalmamış, muhteşem bir teknolojik atılımla ayağa kalkmıştır. Türkiye artık kendisine has birikim, imkan ve kabiliyeti ile otomobilini yapacak aşamaya gelmiştir. Bundan sadece Türkiye alerjisi olan odaklar rahatsız olur. Sayın Kılıçdaroğlu sana bir kötü haber vereyim, TOGG'un seri üretimi 2023'te başlıyor. Siparişini vermek için haydi şimdiden kuyruğa gir. TOGG'un törenine katılarak ortak sevinci başlattık. Kılıçdaroğlu'na diyorum ki zaman bulursan, yolunu öğrenirsen Gemlik'e gitmeni tavsiye ediyorum."

"'YERLİ OTOMOBİL İNTİHARDIR' DİYENLER MANDACILARDIR"

"Akaryakıt koyulmadığından dolayı 100 metre sonra duran Devrim otomobilinden 61 yıl sonra Türkiye'de bir çığır açılmış, müstesna bir adım atılmıştır. Yapamazsınız diyenle ters köşededir. Üretemezsiniz diyenler uçurumun dibindedir. Satamazsınız diyenler de yakında tel tel dağılacaktır. 'Yerli otomobil intihardır' diyenler ise mandacılardır, hepsi yabancı beslemeleridir. Cumhurbaşkanımıza, ilgili bakanlarımıza, mühendislerimiz, iş adamlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. TOGG'un hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hamdolsun aşı tutmuştur."

MERSİN BELEDİYE BAŞKANI'NA TEPKİ

"Sayın Belediye Başkanı hasbelkader seçildin ama hasbelkader Akdeniz'e dökülmeyeceksin. Biz kahramanlık türküleri söyleyeceğiz. Tankımızdan, İHA'mızdan, SİHA'mızdan rahatsız olanlara rahat yoktur, merhamet yoktur."

"KILIÇDAROĞLU, ÖNCE ADAY OL SONRA KONUŞ"

"Kılıçdaroğlu, 'Erdoğan benim aday olmamdan korkuyor' demiş. Korkaklar terör örgütlerinin arkasına saklananlardır. Sayın Kılıçdaroğlu, davul sende tokmak başkasında. Önce aday ol sonra konuş. Ardından da siyasetinde milli ve ahlaklı olmaya çalış."

"BURAK HAKTANIR'A 'HELAL OLSUN' DEMEK BOYNUMUZUN BORCUDUR"

"(Boğaziçi Film Festivali töreninde yönetmen Özcan Alper'in ödülü TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya ithaf edilmesi ve oyuncu Burak Haktanır'ın buna tepkisi) Burak Haktanır'ın cesareti ve dik duruşu da alkışlanacak düzeydedir. Kendisini tebrik etmek, helal olsun demek boynumuzun borcudur."