Bahçeli'nin hedefinde yine CHP var: 'Gayri milli' suçlaması

12 Nisan 2022 Salı, 10:48

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında muhalefeti 'ekonomik krize ilişkin eleştirilerde bulunduğu için' suçlayan Bahçeli, "Vatan olmadıktan sonra az yesek ne olur, çok yesek neye yarar?" dedi.

Fiyat artışları, zamlar ve hayat pahalılığının 'gelip geçici' olduğunu savunan Bahçeli, "Müslümana karamsarlık haramdır. Türkiye'nin zora girmesini siyasal rant olarak görenler kifayetsiz muhterislerdir" sözlerini kullandı.

Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin tartışmalara da değinen Bahçeli, "Bizim adayımız bellidir, sizin çürük adayınız ne zaman ortaya çıkacaktır, neyi bekliyorsunuz? Kripto talimatların yolunu mu bekliyorsunuz?" diye konuştu.

Bahçeli, son olarak Suudi Arabistan'a devredilen Cemal Kaçıkçı davasına ilişkin ise "Kaşıkçı davasını kasten çarpıtanlar zillettedir" açıklamasını yaptı.

"SİNEKTEN YAĞ ÇIKARMAK İÇİN ELEŞTİRİ KUYRUĞUNA GİRENLER..."

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Güçlü bir devlete, tarihi ve kültürel birikimiyle öne çıkmış bir millete sahip olmanın önemi daha iyi görülecektir. Devletini kaybetmiş toplumlarla, iç barışını sağlayamamış devletlerin yol açtığı vahim karmaşa dünya genelinde büyük krizlere davetiye çıkarmıştır.

Meselenin can alıcı noktası, çözümün bir parçası olabilmektir. Yapmak yerine yıkmayı tercih edenlerin bu düşüncemizi anlamasını beklemesek de üzerinde biraz tefekkür etmelerini beklemek en tabii hakkımızdır."

"Sinekten yağ çıkarmak için eleştiri kuyruğuna girenler sorunun değil, çözümün parçası olmalıdır."

YİNE CHP'Yİ HEDEF ALDI

"Kılıçdaroğlu'nun 'Atatürk'ü anlamak' konulu ders verdiği medyaya yansıdı. Bilmediği ve tanımadığı bir kişiyi anlatmaya çalışmak cahillere özgür bir tutum. Bugünkü CHP'nin neresi Atatürk'ün CHP'sine benzemektedir? Atatürk tam bağımsızlıktır, Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı tam bağımlılıktır. Atatürk milli mücadeledir, Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı gayri milli odaktır."

"Zillet ittifakına kulak verirsek sürekli battığımızı, iflas ettiğimizi, heba olduğumuzu söyleyip duruyorlar. Akıldan yoksun kalmışlar, iradeleri hapsedilmiş...

Işık diye ateşe koşanları devamlı uyarıyoruz, zilletin kurduğu tuzakları işaret ediyoruz.

Ağızlarına ne milleti ne devletin hak ve çıkarlarını alırlar. Sadece kötümserlik servisi yapmazlar, kötülük de yayarlar. Dünyayı okuyamazlar, çağın gelişmelerini anlayamazlar. Türkiye'nin nereden nereye ulaştıklarını fark edemedikleri için gerçekleri çarpıtırlar, her konuyu istismar ederler. Soylu fedakarlıkları bir türlü kabul edemezler."

"HAYAT PAHALILIĞI GELİP GEÇİCİ"

"Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları Sivas'tan Ankara'ya gelirken ceplerindeki para 20 yumurta, 10 ekmek almaya güç bela yetmişti. Bindikleri eski müskü 3 arabaları vardı, paraları yoktu, kazanacak imkanları yoktu."

"Vatan olmadıktan sonra az yesek ne olur? Çok yesek neye yarar? Vatan namustur. Fiyat artışları, zamlar, hayat pahalılığı, hepsi gelip geçicidir. Müslümana karamsarlık haramdır."

"Dün böyleydi, bugün de böyledir, yarın da akıbet böyle olacaktır. Türkiye'nin zora girmesini siyasal rant olarak görenler tek kelimeyle kifayetsiz muhterislerdir. Bunlar Türk milettinin ekmeğine, emeğine ve emanetlerine hasım olmuş meymenetsizlerdir.

Biz bir tas hoşaf, kuru bir ekmek yiyerek Çanakkale'de direnmiş bir milletiz. Dangul dungul konuşan Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı neden bahsediyor? Türkiye'yi hangi hakla kötü gösteriyor?"

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI ÇIKIŞI

"Bizim adayımız bellidir, sizin çürük adayınız ne zaman ortaya çıkacaktır, neyi bekliyorsunuz? Kripto talimatların yolunu mu bekliyorsunuz?"

"Gösterin adayınızı. Cumhurbaşkanı adayını belirlemekten mahrum ve aciz bir ittifakın Türkiye'yi yönetmesinden bahsetmek mümkün müdür? Zillet ittifakının belirleneceği adayının göstermelik olacağına göre, müstakbel başbakan da hazır da beklediği biliniyorken bu kadar ayak oyununa, polemiğe ne gerek var? Korkmayın, kaçak güreşmeyin, cambazlığa heves etmeyin ilan edin adayınızı da boyunuzun ölçüsünü görelim."

KAŞIKÇI DAVASININ DEVREDİLMESİ

"Hisarımızda gedik açtırmayız, kalemizi düşürmeye çalışanlara göz açtırmayız. Bütün yalanların maskesini indirmek, bütün oyunları bozmak için tetikte bekleyen belagat kuvvetidir. Kaşıkçı davasını kasten çarpıtanlar zillettedir. Türkiye'nin moratoryuma gireceğini söyleyenler zillettedir. Terörist Demirtaş ile Sorosçu Kavala'nın mahkeme kararları için şaibeli diyenler zillettedir.





Devlet milletiyle bir bütündür. Birisi olmadan diğerinin anlamı yoktur. Devlet yoksa barış yoktur, ekonomi yoktur, huzur yoktur, bağımsızlık yoktur. Türk milleti devlet kuran, dünyada üstünlüğe sahip beşeri bir kuvvettir. 2 asırlık küresel dayatma siyasetinin sonucunu sadece son çeyrek yüzyıl siyasetine dayanarak çözemeyeceğimiz ortadadır. Bizleri doğru bir sonuca götürecek yaklaşım Türk milliyetçiliğinin Türk tarihindeki öneminin doğru analizinden geçmektedir. Yeni bir bin yıl yakalamak, geçmiş bin yılı tanımaktan geçmektedir. Geleceği konuşmaktan korkanların ve kaçanların geride kalmaları ve geride kalanları konuşmaları bu yüzdendir."

KILIÇDAROĞLU'NUN ET VE SÜT KURUMU ZİYARETİ

"Devlet memurlarının kapısına dayanan, Et ve Süt Kurumu'na musallat olan Kılıçdaroğlu, etap etap T.C'nin sabrını test eden, programlanmış bir işgalin provalarını yapan zorbadır, zillettir. Millet zilletin belini sandıkta kıracaktır. İçinde bulunduğumuz zor günler yakında geride kalacaktır, Türkiye Cumhur İttifakı'yla yükselecektir."

"Türkiye ve Türk milleti, milli bekasının devamı konusunda tarihin en kritik dönemlerinden biriyle yüz yüzedir. Zillet ittifakının yanlışı buradadır. Milli değerlerimizi kırılma noktasına kadar bükmeyi amaç edenler, çıkar için Türkiye aleyhtarı çevrelerle içli dışlı olmaktan sıkılmayan siyasi garabetlerdir. Yargılanan millet, sarsılan devlet, yozlaşan ahlak, parçalanan birlik, hançerlenen vatan, çürüyen değerler, çözülen doku CHP'sinden İP'ine, HDP'sinden diğer marjinal partilere hepsinin ortak gayesidir."

"2023'te Cumhur İttifakı'nın kesin zaferinden başka hiçbir sonuç bizim susuzluğumuzu dindiremez. Bizi bilenler bilir, biz kendimi için bir şey istemeyiz milletimiz mevzu bahis olursa, ülkülerimizin, arayışlarımızın sınırı yoktur. MHP bakışlarını sonsuzluğa dikmiştir."

RUSYA - UKRAYNA SAVAŞI

"Pakistan'daki demokrasi ayıplarını üzülerek izliyoruz. Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan 48'inci gününe gelen savaşın bir an evvel çözüme ulaşmasını umuyoruz.

Küresel hakimiyet mücadelesi maslumların canı pahasına sürdürülmektedir. ABD Dışişleri Bakanı, Ukrayna'nın savaşı kazanacağını söyleyerek kanlı boğuşmayı sürekli tehdit ve tahrik etmektedir."

"TÜRKİYE BARIŞ KONUSUNDA NETTİR"

"Türkiye'nin devrede olması aktif ve çok boyutlu dış politikayla hareket etmesi ABD ve yanındaki ülkeleri rahatsız etmektedir. Türkiye barış konusunda nettir. Kanlı mücadelenin devamını arzulayan, hiçbir ülke iyi niyetli görülemez. Birleşik Krallık Başbakanı'nın böyle bir zamanda Ukrayna'yı ziyaret edip, Zelenski'nin üzerinde psikoloik baskı kurması dikkat çekmiştir. Rusya Dışişleri Bakanı, Ukrayna'nın kendilerine verdiği yeni taslak metnin, İstanbul'dakinden farklı olduğunu belritmiştir. Fırsatı ganimete çevirip araya giren mihraplar konu başlıklarını değiştirmek için yoğun mesai içindedir."

"ABD'den gelen F16 measjları göz boyamaya yöneliktir. Rusya ile Ukrayna arasındaki kanlı mücadelenin devamını arzulayan hiçbir ülke iyi niyetli görülemez."

NATO Dışişleri Bakanları toplantısı vesilesiyle Ukraynalı mevkidaşı ile görülen Çavuşoğlu'nun liderler bir araya gelecek sözleri, ateşkes yolu konusunda çok önemli bir açıklamadır. Kim ne derse desin, yola çıkan kervan hedefine ulaşacaktır.

Pakistan örneği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin nasıl bir tarihi karar olduğunu tekrar gözler önüne sermiştir. Dileğimiz Pakistan'ın siyasi ve toplumsal istikrara bir an evvel kavuşmasıdır."