Bakan Akar: 'Bu kadar aleni şımarıklık, bu kadar pervasızlık kabul edilemez'

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 16:35

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir üst rütbeye terfi eden askerlerin rütbe işaretleri, Millî Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen törenle verildi. Törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu, Şuay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğlu ve Muhsin Dere ile katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende terfi eden 29 general/amiral, 31 subay ve 12 astsubay yeni rütbe işaretlerini aldı.

Törende konuşan Bakan Akar, tayin ve terfilerin askerî görevli açısından önemli olduğunu belirterek, bir üst rütbeye terfi eden askerleri tebrik etti.

"BU KADAR ALENİ ŞIMARIKLIK, BU KADAR PERVASIZLIK KABUL EDİLEMEZ"

Hulusi Akar, Yunanistan’ın son dönemde yaptığı hava ihlalleri ve tacizlere de değinerek, "Ege’de maalesef bu kötü komşu habire, çeşitli şekillerde taciz ediyor. Şunu açıklıkla bir daha belirtelim, deniz, kara ve hava kuvvetlerimiz herhangi bir taciz olduğunda asla taviz vermiyor, vermeyecek" ifadelerini kullandı.

Yunanistan’ın Lozan ve Paris antlaşmalarına aykırı şekilde Ege’deki adaları silahlandırdığını belirten Hulusi Akar, sözlerine şöyle devam etti:

"23 Ağustos’ta bir hadise oldu. Geçmişte hava sahamızı savunmak için uzun menzilli bölge hava savunma sistemleri için Amerikalılarla görüştük, Patriot hava savunma sistemini vermediler. Fransızlarla görüştük, SAMP-T’yi vermediler. Bunun üzerine gittik biz S-400 aldık. Yer yerinden oynadı, 'Nasıl alırsınız' diye. Şimdi 23 Ağustos’ta bunun bir alt modeli S-300’ler, NATO görevi yapan Türk F-16’larını radar kilidine aldılar. Kötü komşumuzun bu yaptığının görülmesi, anlaşılması ve anlatılması lazım. Bu kadar aleni şımarıklık, bu kadar pervasızlık kabul edilemez."

Yunanistan’ın, "Uçakları tanımıyoruz" açıklaması yaptığını hatırlatan Bakan Akar, "Her tarafa yayımlanmış, planlar programlar yapılmış, 22 Ağustos’ta Türk Hava Kuvvetleri unsurları ABD uçaklarına eskortluk edecek, birkaç gün sonra Yunanlılar eskortluk edecek, bu kadar belliyken 'Bizim haberimiz yok' diye yalan ve inkâra başvurdu bu kötü komşu" diye konuştu.