Bakan Akar kuvvet komutanları ile toplantı gerçekleştirdi

15 Mart 2022 Salı, 16:00

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, komutanlarla video telekonferans yöntemiyle toplantı yaptı.



Milli Savunma Bakanlığı tarafından görüşme hakkında yapılan açıklamada toplantıya ilişkin şöyle denildi:

"Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, video telekonferans toplantısında devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi alarak talimatlar verdi. Toplantıda, Ukrayna’daki son durum da değerlendirildi"



