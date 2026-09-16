Bakan Akın Gürlek açıkladı: Hakim-savcı atamalarında sistem değişti

Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakim ve savcı atamalarıyla ilgili yeni bir düzenlemeye gidildiğini duyurdu. Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) bugün aldığı kararın ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre atamalarda hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt olacak. Terfi ve teftiş sonuçları ile liyakat ve mesleğe uygunluk göstergeleri puanlamaya yansıtılacak; doğu-batı ayrımı kalkacak; nesnel ve ölçülebilir kriterler ön plana çıkacak.

Gürlek, 2027 Yılı Ana Kararnamesi ile uygulanmaya başlayacağını belirttiği uygulama için “emeğin, liyakatin ve mesleki başarının daha güçlü karşılık bulduğu; hakkaniyetin ve öngörülebilirliğin daha da güçlendiği bir atama sistemi” yorumunu yaptı.

Bakan Gürlek "Daha hızlı işleyen, daha isabetli kararlar üreten ve vatandaşlarımızın adalete güvenini güçlendiren bir yargı sistemi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Yargının daha etkin ve verimli işlemesine katkı sağlayacak bu yeni sistemin vatandaşlarımıza ve yargı camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.