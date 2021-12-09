Bakan Çavuşoğlu, katliamla gündeme gelen ALİMDER'in açılışına katılmış!

09 Aralık 2021 Perşembe, 00:52

Antalya'da, amaçları arasında “dini şuurla insan yetişmesine katkıda bulunmak” olan Antalya İlim ve Kültür Derneği'nde (Alim Derneği) aşçı İhsan Güney, üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'u yemekhanede başını keserek öldürmüştü. Güney ardından tutuklanmıştı.

Ülke gündemine oturan bu olayın ardından, tarikat ve cemaat yurtları yeniden gündeme taşındı. Tarikat ve cemaatlere bağlı derneklerin yurtları daha önce istismar, şiddet ve Aladağ’da olduğu gibi yangınlarla gündeme gelmişti. Daha önceki olaylarda olduğu gibi cinayete dair haberlere yayın yasağı getirildi. Alınan kararda, habere ilişkin yayınların yasaklandığı ve gizlilik kararı alındığı kaydedildi.

Sosyal medyada ise bu olaya ve yayın yasağına ilişkin tepkiler çığ gibi büyüdü ve binlerce sosyal medya kullanıcısı “#CemaatYurtlarıKapatılsın” etiketiyle paylaşımlar yaparak tepkilerini dile getirdi.

ÇAVUŞOĞLU ALİMDER'İN AÇILIŞINA KATILMIŞ!

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da sosyal medya hesabından, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 2015 yılında ALİMDER'in açılışına katıldığına dair paylaşımını hatırlattı.

Başarır'ın hatırlattığı paylaşımda Çavuşoğlu'nun, "Dualarla açtığımız ALİMDER'in, Alanya'dan Türkiye ve dünya gençliğine #diriliş ruhuyla söyleyecek çok sözü var" ifadelerini kullanarak açılışa dair görüntüleri paylaştığı görülüyor.

BAŞARIR'DAN ÇOK SERT TEPKİ

Başarır, Çavuşoğlu'nun gönderisini paylaşarak "Gençlerimizi ne olduğu belirsiz derneklere teslim ediyorsunuz. Bir de utanmadan o derneklerin ve yurtlarının açılışına katılıyorsunuz. Söz verdik mutlaka yapacağız! İktidara geleceğiz ve gençlerimizi karanlık zihniyetlerin yurtlarına asla muhtaç etmeyeceğiz!" ifadelerine yer verdi.