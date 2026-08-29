Bakan Güler'den dikkat çeken 'süreç' ve SDG açıklaması

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, iktidarın 'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırdığı süreç ve Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kendini festhetmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Yaşar Güler, bir üst rütbeye terfi eden askerî personel için düzenlenen Rütbe Terfi Töreni’nde konuştu.

Sürece ilişkin hazırlanan 'çerçeve yasanın' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesini 'yeni bir eşik' olarak tanımlayan Bakan Güler, şunları kaydetti:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen Terörsüz Türkiye süreci de işte bu mücadeleyle elde edilen güvenlik kazanımlarımızı kalıcı hâle getirmeyi, terörü bir daha geri dönmemek üzere ülkemizin ve milletimizin gündeminden tamamıyla çıkarmayı amaçlamaktadır."

Kanun kapsamında oluşturulan Millî Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu’nun ilk toplantısını yaptığını aktaran Güler, Bakanlığın ilgili kurumlarla koordinasyon içinde görevlerini yerine getirmeyi ve süreci takip etmeyi sürdüreceğini kaydetti.

SDG'NİN FESHİ

SDG kendini feshetmesini de yorumlayan Güler, “Nitekim gelinen aşamada Suriye’de terör örgütü SDG-YPG, sözde özerk yönetimi ile buna bağlı askerî ve sivil yapılarını feshettiğini ve unsurlarının Suriye ordusuna entegrasyon sürecinin tamamlandığını açıklamıştır” dedi.