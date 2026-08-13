Bakan Gürlek’ten Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması açıklaması: ‘Çözmeye kararlıyız’

Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul cinayetlere ilişkin yeni bir büro kurulduğunu ve bugüne kadar 30 aydınlatılmamış cinayetin ortaya çıkarıldığını hatırlatırken Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümü başta olmak üzere kamuoyunda tartışılan bazı cinayetleri çözmekte kararlı olduklarını söyledi.

Bir dizi program için Trabzon’a gelen Adalet Bakanı Akın Gürlek, AKP’nin 25. Yıl Teşkilat Buluşması’nda konuştu.

Faili meçhul suçlara ilişkin yürütülen çalışmalara değinen Gürlek, Adalet Bakanlığı bünyesinde yeni bir büro kurulduğunu hatırlattı.

Gürlek, “Şu ana kadar 30 tane aydınlatılmamış cinayeti ortaya çıkardık. Mutlaka bir cinayet varsa bu cinayetin faili vardır. Bu konuda devlet faili bulmak zorundadır” dedi.

“UCU NEREYE GİDERSE GİTSİN KARARLIYIZ”

Çalışmaların herhangi bir sınır gözetilmeksizin sürdürüleceğini belirten Gürlek, “Ucu nereye giderse gitsin bu konuda kararlıyız” ifadelerini kullandı.

Gürlek, kamuoyunda tartışma konusu olan cinayetlerin de soruşturulacağını belirterek Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüne ilişkin yakın zamanda yeni bir operasyon gerçekleştirildiğini söyledi.

Bakan Gürlek, “Muhsin Yazıcıoğlu cinayeti başta olmak üzere kamuoyunda bazı cinayetleri çözmeye kararlıyız”diye konuştu.

“VATANDAŞIN EN BÜYÜK ŞİKAYETİ YARGILAMALARIN GECİKMESİ”

Gürlek, konuşmasında adalete erişim ve yargılamaların süresine ilişkin çalışmalarını da anlattı.

Vatandaşların adalete ilişkin en büyük şikayetinin davaların uzun sürmesi olduğunu belirten Gürlek, 12. Yargı Paketi’nin Meclis’te kabul edildiğini söyledi.

Yargılamalar için hedef süre uygulamasının getirildiğini belirten Gürlek, vatandaşların dava açtığında davanın ne kadar sürede sonuçlanacağını bilmesi gerektiğini ifade etti.

“KİRA TESPİT DAVASI 9 AYDA BİTECEK”

Gürlek, bazı dava türleri için belirlenen hedef sürelerin aşılması durumunda hakimler hakkında idari süreç başlatılacağını söyledi.

Örnek olarak kira tespit davalarını gösteren Gürlek, “Kira tespit davası 9 ayda bitecek. Eğer 9 ayda bitmiyorsa o hakimle ilgili idari soruşturma başlayacak” dedi.

Hakim ve savcıların belirlenen hedef sürelere uyması gerektiğini belirten Gürlek, yargılamaların gecikmesinin önüne geçmekte kararlı olduklarını söyledi.