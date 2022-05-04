Bakan Karaismailoğlu: 2053 yılına kadar yapacaklarımızı planladık

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 13:18

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Ramazan Bayramı'nı geçirdiği Trabzon’da, Vakfıkebir'de bir otelde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Burada kürsüye çıkan Bakan Adil Karaismailoğlu, ekonomideki durumu anlattığı konuşmasında, “Anadolu'da çok büyük bir heyecan var, çok büyük bir hareketlilik var. Bütün her tarafta OSB'ler açılıyor, üretim artıyor. 225 milyar dolara çıkan bu yatırımın altında önce ulaştırma altyapı yatırımları var, bölgedeki sanayicilerimizin üreticilerimizin yaptığı katkılar ve onların ekonomiye katkısı var. Harıl harıl çalışan bir işlev var. Çıkın yollara her taraf TIR, kamyon dolu. Son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu ülkeye kazandırılan vizyon ve dünyanın takip ettiği Türkiye işte; çok güzel işler oluyor, daha da olacaktır" iddiasında bulundu.

"ÇEKEMİYORLAR"

Konuşmasında muhalefeti de hedef alan Bakan Karaismailoğlu, “Tabi ki bunu birileri çekemeyecek. Bunları yabancıların çekememesini anlarız çünkü rakiptir. Onların da hedefleri vardı, Türkiye onların hedeflerini çok çok katlayıp gitti ama onların yerli işbirlikçileriyle beraber olmaları ve bu yalanlarla, iftiralarla bizi karalamaya çalışmaları tabi ki bizi üzüyor. Üzüyor ama onlar ‘konuşuyor’ diye biz geri duracak değiliz" dedi.

Kendilerinin de planlarının olduğunu söyleyen Karaismailoğlu "Biz son 20 yılda yaptığımız ve ülkemize kazandırdığımız vizyon projeleri görerek bundan sonra da ülkemizin ve dünyadaki gelişmeleri bugünden planlayarak bundan sonra biz 2053 yılına kadar yapacaklarımızı planladık. 10-20-30 yıllık planlarımız var. Bundan sonra 198 milyar dolarlık bir ulaştırma altyapı programını da planladık. Onları da 5’er yıllık dilimler halinde takip edip, yapacağız. 20 yıllık birikimle dünyaya yön veren bir Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz. Onun için basit dedikodu siyasetiyle oyalanacak vaktimiz yok. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır” diye konuştu.