Bakan Karaismailoğlu'na AKP’nin oy oranı soruldu, çarpıcı bir yanıt geldi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapılan anketlerde AKP'nin oylarının düştüğünün görülmesiyle ilgili soruya dikkat çeken bir yanıt verdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı televizyon programında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Programda Bakan Karaismailoğlu'na, “Son dönemde anketlerde AKP'nin bir önceki seçime göre oylarında düşme görülüyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu soruldu.
Karaismailoğlu bunun üzerine "Son 6 aydır yaşadığımız çok ciddi sıkıntılar var. Bunların hayata yansımaları var. Onun vatandaşımıza verdiği bir huzursuzluk ve beklenti var" yanıtı verdi.
"BİR SIKINTI VAR”
Kendisinin her gün sokakta olduğunu ve haftada en az 3 ile gittiğini söyleyen Karaismailoğlu, "Bir sıkıntı var. Vatandaşın alım gücü düştü. Esnafta da sıkıntı var. Ama son günlerde, son aylarda bu Ramazan ayıyla birlikte olumlu gelişmeler var piyasada. Vatandaş onun sıkıntısını görüyor. Alım gücünün artmasını bekliyor. Ama bunu çözecek olanın sadece Recep Tayyip Erdoğan ve AKP olduğunu iyi biliyor. Bu sıkıntıları söylüyorlar biz de dinliyoruz" ifadelerini kullandı.
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