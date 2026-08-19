Bakan Memişoğlu'ndan, saldırıya uğrayan YENİ Parti milletvekili Melih Meriç'e ziyaret

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'i tedavi gördüğü Gaziantep Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.

"EN KISA SÜREDE SAĞLIĞINA KAVUŞMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

Bakan Memişoğlu, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Mamişoğlu, paylaşımında "Tedavisi Gaziantep Şehir Hastanemizde devam eden Gaziantep Milletvekilimiz Melih Meriç'i hastanede ziyaret ettik. Hekimlerimizden sağlık durumu hakkında bilgi alıp, kıymetli ailesine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Kendisine acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.