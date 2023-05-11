Bakan Murat Kurum'a İTO Meclis Toplantısı'nda tepki: 'Siyaset yapmayın'

Yayınlanma: 11.05.2023 - 21:46

Güncelleme: 12.05.2023 - 00:12

İstanbul Ticaret Odası (İTO) aylık meclis toplantısında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, göreve geldikleri günden bu yana İstanbul'a, ticarete, sanayiye, şehirciliğe dair tüm çalışmalarında halkın ve ülkenin yararına istişare halinde birlikte çalıştıklarını söyledi.

Bakan Kurum, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü siz de bilirsiniz ki işe birini alacağınız zaman referansına bakarsınız, CV'sine bakarsınız. 'Bu arkadaş daha önce ne yapmış, tecrübesi nedir, bilgisi nedir, birikimi nedir?' diye. Bizim de birikimimiz 21 yıldır Cumhurbaşkanımızla yapmış olduğumuz işler, milletimize teslim ettiğimiz projelerimiz. Eğitimden sağlığa, sanattan spora, çevreden şehirciliğe kadar her alanda yapmış olduğumuz hizmetlerimiz. Bu anlayışla önceliğimiz 11 şehrimiz. Oradaki demografik yapıyı, kültürel yapıyı koruyarak orada vatandaşımızın neye ihtiyacı varsa daha iyisini daha güzelini yapacağız.

Bugün baktığınızda İstanbul'daki en büyük problemler trafik. Vatandaşlarımız en büyük problem olarak trafik sorununu, ardından da kentsel dönüşümü söylüyorlar. Nasıl şirketlerde devamlılık esasa devlette de devamlılık esastır. Bir işi başlatıyorsanız bitireceksiniz ve işe büyük ölçekten bakacaksınız. Büyük ölçekle birlikte de ihtiyaçları tek tek gidermek zorundasınız. Bu anlayışla yapacağımız dönüşüm projesi ile birlikte yeni yeşil alanlar çıkacak. Yeni sosyal donatı alanları, yollar, parklar çıkacak ve inşallah 5 yıl içerisinde biz İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayana dek bu çalışmayı yapmak istiyoruz"

Bir taraftan da büyüme oranlarını artıracaklarını dile getiren Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz geldiğimiz günden beri deprem oldu, sel oldu. Söz verdik yaptık. '50 bin sosyal konut' dedik, yaptık. '100 bin sosyal konut' dedik, yaptık. 45 ilimizde 80 tarihi meydanı ayağa kaldırıyoruz. Edirne Selimiye'ye gidin bakın, etrafı tertemiz olmuştur. Bursa Ulu Cami'nin etrafına gidin bakın orası meydanlaşmıştır. Önünde ne kadar çarpık yapı varsa kalkmıştır. Çorum'un meydanında da vardır, Erzurum Ulu Cami etrafında da vardır. Bitlis'in, o dere güzergahının kalktığı alanda da yine bizim bir işimiz vardır. Sinop'un meydanını da biz düzelttik. Kimseyi ayırt etmedik, kimseyi ötekileştirmedik, 85 milyon için hizmet ettik.

Daha 15 gün önce 'İstanbul finansın merkezi olsun' dedik ve İstanbul'a dünyanın en örnek, en güzel finans merkezlerinden birini kazandırdık. Niçin? 'Ekonomi güven içerisinde olsun, İstanbul finansın merkezi olsun ve burada İstanbul Finans Merkezi'nde gençlerimiz, geleceğimiz çocuklarımız çalışsın, üretsin. Burada hem yakın Avrupa'ya, hem de Orta Doğu'ya hizmet etsin' dedik. Söz verdik, sözümüzü tuttuk. Şimdi işte yatırımcı da üretici de hep güveni bekler, istikrarı bekler. Tutulan sözlerin gerçekleşip gerçekleşmediğine bakar. Biz bu anlayıştan 21 yıldır hiç uzaklaşmadık. Allah'ın izniyle yine milletimizin destekleriyle aynı anlayışla çalışmaya devam edeceğiz. Bu ülke, mazlum coğrafyalar için önemli bir ülkeyse eğer bu istikrar sayesindedir. Biz hep güvenden, istikrardan yana olduk, olmaya da devam edeceğiz. İstanbul Ticaret Odası da buradaki sanayicilerimiz de iş dünyamız da Recep Tayyip Erdoğan'dan yanadır."

İTO MECLİS ÜYESİ'NDEN KURUM'A TEPKİ

Bakan Kurum'un Millet İttifakı'nı hedef alan konuşmalarının ardından İTO Meclis Üyesi Barış Avşar tepki gösterdi. Avşar, Kurum'a, "Sayın Bakan'ım, siyaset yapmayın" dedi.

Söz konusu olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Avşar, "Sevgili dostlar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bugün İTO Meclisimize ziyarete geldi. Ancak meclis kürsüsünde misafir adabının çok dışına çıkarak siyaset yapmaya başladı. Bende kendisine cevabını verdim. İstanbul Ticaret Odası sizin arka bahçeniz değil!" ifadelerini kullandı.