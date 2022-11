Bakan Soylu'dan Adil Öksüz ve Zekeriya Öz açıklaması: Hukuk devleti olarak takibini yapıyoruz

22 Kasım 2022 Salı, 15:32

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ile bakanlıkta bir araya geldi.

Bakan Soylu ve Faeser, ikili görüşmenin ardından Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) heyetler arası görüşme yaptı. Soylu ve Faeser, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı yaptı.

"NASIL BİR TERÖR BELASIYLA KARŞI KARŞIYA OLDUĞUMUZU PAYLAŞTIK"

Bakan Soylu, Almanya ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin olumlu yönde ilerlediğini belirterek, "Sabahtan itibaren birçok konuyu olumlu şekilde ele aldık. Terörle mücadeledeki ortak bakışımızı tekrar değerlendirdik. PKK, DHKP-C, DEAŞ, FETÖ gibi birçok terör unsurlarıyla ilgili değerlendirmelerimizi ortaya koyduk ve bunlarla ortak şekilde mücadele etmenin esas itibarıyla insanlığı, dünyanın ve ülkelerimizin huzurunu ilgilendirdiğini ortaya koyduk. Sayın Bakan son saldırılarla ilgili taziyelerini iletti. Kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biz de coğrafyamızın nasıl bir terör belasıyla karşı karşıya kaldığını kendisiyle paylaştık. Enerjiden göçe kadar birçok meseleyi karşılıklı değerlendirebilme fırsatımız oldu. Bu konuda ortak birtakım kararlarımız, değerlendirmelerimiz ve süreç yönetimi konusunda atacağımız adımlar kararlaştırıldı. Elbette ki asayiş ve uyuşturucu suçlarıyla ilgili de gündemimizin önemli başlıklarından birisi olarak bu konular ele alındı" dedi.

"POLONYA'YA İKİ BOMBA DÜŞTÜ DİYE NATO AYAĞA KALKTI"

Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Soylu, Türkiye'nin, Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarına yönelik Almanya'nın eleştirel bakışına ilişkin, "Terör örgütlerine yönelik operasyonların bir tek değerlendirmesi olur, terörü ortadan kaldırmak. Devletler ve ülkeler meşrudur, terör örgütleri gayrimeşrudur. Devletlerin bir tek sorumluluğu vardır, kamu düzenini sağlamak. Kendi birliğine, kamu düzenine karşı terör örgütlerinin organizasyonları ve terör örgütlerinin saldırıları ayrıştırılamaz. Bugün bir çocuğumuz ile genç bir öğretmeniz defnedildi. İstiklal Caddesi'nde masum insanlar öldürüldü. O insanlara hiçbir orantı uygulanmadı. Polonya'ya 2 bomba düştü diye NATO ayağa kalktı. İnsanlar coğrafyalarına, dillerine, dinlerine, yaşadıkları bölgelere göre ayrıştırılamazlar. İnsan hakları dünyanın her yerinde bütün insanlara aittir. Almanya'ya veya Avrupa'nın herhangi bir yerine, dünyanın herhangi bir yerine terör saldırısı olduğunda ne düşünüyorsak, etrafımızdaki coğrafyadaki terör örgütlerine de aynı şekilde düşünülmesini istiyoruz. Etrafımızda bir terör devleti kurmak istediler ve buna bizim müsaade etmemiz mümkün değildir. Sınırlarımızı da milletimizi de korumak bizim sorumluluğumuz, ülkemize ve milletimize borcumuz ve ödevimizdir. Bu, her ülkenin ve her milletin meşru hakkıdır" diye yanıt verdi.

"TÜRKİYE İLE DAYANIŞMA HALİNDE OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser de "Tabi ki biz Almanya olarak Türkiye ile dayanışma içindeyiz. Bu terör saldırılarının kurbanları ve yakınlarının duygularını paylaşıyoruz ve başsağlığı dileklerimizi yinelemek istiyorum. Ve biz Türkiye'ye karşı bu dayanışma tutumumuzu ifade ettik. Ve aynı zamanda Türkiye ile terörle mücadele konusunda da dayanışma halindeyiz, Türkiye'nin yanındayız. Fakat aynı zamanda bu mücadele sırasında verilen tepkilerin elbette orantılı olması gerekir. Milletler hukukuna uygun ve sivillerin korunduğu girişimler veya operasyon olması gerekir. Bunu da tabi ki belirtiyoruz" dedi.

ÖZ VE ÖKSÜZ SORUSUNA YANIT

Bakan Faeser, bir basın mensubunun '15 Temmuz'dan sonra Türkiye'den firar edip Almanya'ya giden Adil Öksüz ve Zekeriya Öz'ün iadesi için hangi adımları atacaksınız' şeklindeki soruya da "Bu vakalarla ilgili size somut bilgi vermem mümkün değil ama hukuk devleti olarak bunların takibini yapıyoruz. Sonuç çıktığında Türk kurumlarını bilgilendiriyoruz" diye yanıt verdi.