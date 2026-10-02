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Bakan Uraloğlu'ndan 'fon soruşturması' açıklaması: 'Gerçek mağdurlar korunacak'

Bakan Uraloğlu'ndan 'fon soruşturması' açıklaması: 'Gerçek mağdurlar korunacak'

2.10.2026 13:04:00
Güncellenme:
İHA
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Bakan Uraloğlu'ndan 'fon soruşturması' açıklaması: 'Gerçek mağdurlar korunacak'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Terörsüz Türkiye" hedefinin Türkiye'nin güvenliği, ekonomisi ve refahıyla doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi. Uraloğlu, fon tartışmasına ilişkin ise gerçek mağdurların korunacağını, kamu kaynaklarının zarar görmesine izin verilmeyeceğini ve sürecin ilgili komisyon tarafından takip edildiğini belirtti.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AKP Nevşehir İl Başkanlığı'nca düzenlenen 3 Kademe İlçe Başkanları Toplantısına katılmak üzere Nevşehir'e geldi.

Basın toplantısında konuşan Uraloğlu, "Terörsüz Türkiye" hedefinin artık somut bir gelişmeye dönüştüğünü ifade ederek, terörün her türlüsüne karşı mücadelenin sürdürüleceğini söyledi.

'SÜRECİ' ÖVDÜ

Terörsüz bir Türkiye'nin daha güçlü bir ekonomi, daha refah dolu bir toplum ve daha güvenli bir gelecek anlamına geldiğini belirten Uraloğlu, "Terörsüz Türkiye'nin yolu bizim yolumuzdur" dedi.

Uraloğlu, Türkiye'nin yanı sıra bölgenin de terörden arındırılması noktasında önemli aşamalar kaydedildiğini ifade ederek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

"KAYNAKLARIMIZ TERÖRE DEĞİL MİLLETİN REFAHINA HARCANACAK"

Uraloğlu, konuşmasında ulaştırma ve altyapı yatırımlarının ekonomik kalkınmayla bağlantısına da değindi. Ulaşımın ticaret, üretim ve istihdamı beraberinde getirdiğini belirten Uraloğlu, Türkiye'nin ulaştırma ve altyapı alanındaki yatırımlarını anlattı.

Terörsüz Türkiye hedefinin ekonomik boyutuna dikkat çeken Uraloğlu, güvenlik ortamının güçlenmesinin kaynakların kalkınma ve refah alanlarına yönlendirilmesine imkan sağlayacağını ifade etti.

Uraloğlu, otoyol uzunluğunun da bin 714 kilometreden 3 bin 796 kilometreye çıkarıldığını belirterek, Ankara-Kırıkkale-Delice ve Antalya-Alanya otoyollarındaki çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

'TÜRKSAT 7A VE 5G VURGUSU'

Türkiye'nin hava ulaşımındaki kapasitesinin de artırıldığını kaydeden Uraloğlu, "Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak" hedefiyle Türkiye'nin geniş bir uçuş ağına sahip ülkelerden biri haline getirildiğini söyledi.

Yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'nın hizmete alındığını hatırlatan Uraloğlu, Türkiye'nin uydu ihracatçısı ülkeler arasına yükseldiğini belirterek, TÜRKSAT 7A için de çalışmaların başladığını açıkladı.

Uraloğlu, Türkiye'nin 5G teknolojisiyle yüksek hızlı iletişim dönemine geçtiğini de söyledi.

FON AÇIKLAMASI: "GERÇEK MAĞDURLAR KORUNACAK"

Konuşmasının son bölümünde Türkiye'de gündeme gelen fon tartışmasına değinen Uraloğlu, konuya ilişkin Bakanlar Kurulu'nda yaklaşık üç saat süren değerlendirme yapıldığını, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında tarafların katıldığı bir toplantı gerçekleştirildiğini söyledi.

Fonlarla ilgili bir yol haritası üzerinde çalışıldığını belirten Uraloğlu, "Kimsenin suçluyu koruyacağımıza dair bir beklentisi olmasın" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, sürecin bir tarafında gerçek mağdurların korunacağını, diğer tarafta ise 86 milyon vatandaşın kaynaklarının söz konusu alana aktarılmayacağını söyledi.

Kamu kaynaklarının korunması konusunda kararlı olduklarını ifade eden Uraloğlu, usulsüzlük tespit edilmesi halinde gerekli işlemlerin yapılacağını belirtti.

Fon sürecine ilişkin değerlendirmelerin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında kurulan komisyon tarafından sürdürüleceğini de aktaran Uraloğlu, söz konusu sürecin kamuoyunun bilgilendirilmesiyle devam edeceğini kaydetti.

Uraloğlu, fon meselesinin ekonomiyi genel anlamda sarsacak bir boyutta olmadığını da sözlerine ekledi.

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