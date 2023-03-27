Bakan Varank'ın 'sofra' paylaşımına muhalefetten büyük tepki: 'Bir trol bile, daha seviyeli şeyler yazabilirdi'

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 10:08

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 10:15

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Millet İttifakı'nda bulunan siyasi partilerin genel başkanlarının Malatya'da depremzedelerle iftar programına yaptığı benzetme tepki çekti.

Varank, Twitter hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Hatay'da, Millet İttifakı liderlerinin ise Malatya'da depremzedelerle bir araya geldiği iftar yemeklerinden iki fotoğraf paylaştı.

Bakan Varank, fotoğraflara "Samimiyet Sofrası / Kurtlar Sofrası" yorumunu yazdı. Sosyal medya kullanıcıları arasında büyük tepkiye yol açan Varank'ın paylaşımına muhalefet temsilcileri de sessiz kalmadı.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Bakan Mustafa Varank'ın paylaşımı üzerine şöyle dedi:

"Bazı bakanlar trol olmuş, bazı troller de bakan olmuş. Kimi troller makam sahibi olmuş, kimi makamlar da trol sahibi…"

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un Varank'a tepkisi şöyle oldu:

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir Bakanının seviyesi bu mu olmalı? Yazık! Bir trol bile, daha seviyeli şeyler yazabilirdi!!!"

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı da Varank'a, "Deprem günü üretim ekonomisi der, iftar vakti iftira eder. Acziyet hiç bu kadar çirkin olmamıştı" ifadeleriyle tepki gösterdi.

İşte Varank'ın o paylaşımı: