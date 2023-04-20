Bakan Yardımcısı Ergüneş 'usul' engelini de aştı, 'tecavüz' soruşturmasıyla ilgili 9 içeriğe erişim engeli geldi

Yayınlanma: 20.04.2023 - 15:59

Güncelleme: 20.04.2023 - 15:59

Cumhuriyet yazarları Barış Pehlivan ile Barış Terkoğlu'nun birlikte kaleme aldıkları, “SS” adlı kitapta geçen tecavüz soruşturmasının şüphelisi iş insanı Sadullah Alagöz'le ilgili haber ve sosyal medya paylaşımlarına yönelik erişim engelleri sürüyor.

Terkoğlu, bugünkü "Susturamayacaksınız!" başlıklı yazısında, "Aile Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş. Barış Pehlivan’la birlikte yazdığımız tam 11 yazıdan rahatsız olmuş. Yasaklanmasını istemiş" demiş ve mahkemenin buna karşılık verdiği kararı da şöyle dile getirmişti:

"Mahkeme ne yapmış derseniz... 2’sine yasak koymuş. 9’una “Sorun yok” demiş sanmayın. Başvuran öyle rahat ki... 11 yazının yasaklanmasını istemiş ama 9’unun çıktısını mahkemeye sunmamış bile. Hâkim, “Bu kadarını da yapamam” diye utanmış olacak ki, “usulden” reddetmiş. Ama ona da yol göstermiş. “9 çıktı al gel, onu da yasaklayayım” diyor."

Terkoğlu'nun sözünü ettiği, tecavüz soruşturmasıyla ilgili 9 diğer içerik için de süreç geciktirilmedi. Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği, Aile Bakan Yardımcısı Ergüneş'in avukatının ilgili içerikler için "müvekkilinin iş hayatını, özel hayatını, sosyal hayatını olumsuz yönde etkileyerek kişilik haklarına zarar verdiği" iddiasıyla erişim engeli talebini kabul etti. Mahkemenin kararıyla, haber kuruluşlarının konuyla ilgili haber ve görüntüleri içeren sosyal medya paylaşımları da aralarında 9 içeriğe erişim engeli getirildi.

Pehlivan, Aile Bakanı Yardımcısı İsmail Ergüneş ile tecavüzle suçlanan Sadullah Alagöz'ün oldukça yakın olduğuna dikkat çekerek "Duyuyoruz ki 'SS' kitabımızda yazdığımız tecavüz skandalını kapatmak için ciddi bir çaba sarf ediliyor. Çocuğa tecavüz soruşturması devam ederken şüpheliyle makamında görüşen Aile Bakanı Derya Yanık ve Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ise sessiz kalıyor" diye yazmıştı.