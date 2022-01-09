Bakan Yardımcısı Zaman, 'kur korumalı mevduat'ı anlattı: Dua edin de tutsun
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'Kur korumalı mevduat' modelini Meclis'te anlatan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman, 'Dua edin tutsun' dedi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, yaklaşık 14 saat süren görüşmelerin ardından kabul edildi.
Düzenlemeyi anlatan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman, konuyla ilgili olarak milletvekillerinin sorularını yanıtarken tartışmalı ifadeler sarf etti.
BirGün'ün aktardığına göre ‘‘Gelişmekte olan ülke olarak, Türkiye için en büyük problem kurlardaki oynaklık’’ diyen Bakan Yardımcısı Zaman, yeni hesap türü için, ‘‘Bu üründe amacımız oynaklığı yok etmek. Oynaklığı nasıl yok edeceğiz? Şimdi, burada biraz da finansal davranış psikolojisi devreye giriyor. Oynaklığa neden olan bir yatırımcı tipi var. Biz bu yatırımcı tipine bu oynaklığı azaltabilmek için başka bir yer gösteriyoruz. Hani, dua edin de bu ürün gerçekten tutsun, oynaklık azalsın’’ dedi.
CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ise Bakan Yardımcısı Zaman'ın bu sözleri üzerine ‘‘Duayı biz değil siz edin’’ yanıtını verdi.
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