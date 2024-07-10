Bakan Yaşar Güler'den 15 Temmuz'u anlattı: Eşime 'Yaşar Paşa öldü' dediler

Yayınlanma: 10.07.2024 - 16:57

Güncelleme: 10.07.2024 - 17:16

15 Temmuz darbe girişiminde Genelkurmay 2'nci Başkanlığı görevinde bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, o gün yaşadıklarını ilk kez anlattı.

İktidara yakın Sabah gazetesine konuşan Güler, o gün saatler 21.25'i gösterdiğinde yüzleri maskeli darbecilerin makam odasına girdiğini belirtip, "Yat!" komutuna uymarak bir tanesini yere fırlatmasının ardından hepsinin üzerine çullanarak kendisini durduklarını söyledi.

Darbecilerin gözlerini ve ellerini bağladıktan sonra kendisini zorla bir araca bindirerek nizamiyeden çıkarmaya çalıştığını ancak bu plana genç bir üsteğmenin mani olduğunu söyledi.

"HERŞEYİ BİLEN TEK ADAM VAR, O DA BENDİM"

O gece helikopterle bilmediği bir yere götürülüp hapseildiğini belirten Güler, "Odaya hapsedildim. F-16'ların seslerini duydum. Darbecilerin merkezi Akıncı Üssü'nde olduğumuzu anladım. Darbenin silahlı, fiili ayağını başlatmak için benim alınmamı beklemişler" dedi.

Eşine ise "Yaşar paşayı vurdular, öldü" denildiğini söyleyen Milli Savunma Bakanı, "Onlar için problem bendim. Bunların asıl yüzünü, her şeyi bilen tek bir adam var. O da benim" ifadelerini kullandı.

"AKIN ÖZTÜRK 'VAY YAŞARIM' DEDİ"

16 Temmuz sabah saatlerinde hapsedildiği odanın kapısı açılmasıyla "Vay, Yaşar'ım" diye bir ses duyduğunu dile getiren Güler, sesin sahibini şöyle anlattı:

"Havacı Akın Öztürk'tü. Daha sonra görüntüleri izlediğimizde, kelepçeli olduğum bir ortamda serbestçe geziyor, emirler veriyor, bulunduğum odanın koridorunda sabaha kadar tur atıyor. Kelepçelerimi ve gözümdeki bandı açtırdı, ailemle konuşturmayı teklif etti. Öztürk'ün karşı taraftan olduğunu anladım. Bulunduğumuz olay ve ortamdaki özgürlüğü ilginçti. Bizim taraftan olsaydı, benimle aynı durumda olması gerekirdi."

"ERGENEKONDA ÇOK KIYMETLİ PERSONELİMİZİ KAYBETTİK"

Güler, dönemin başbakanı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ben bu davanın savcısıyım" diyerek sahiplendiği, 2008 yılında açılan Ergenekon davası için de şu ifadeleri kullandı:

"Ergenekon kumpasında çok kıymetli, özel yetişmiş personelimizi kaybettik ve bunun acısını daha sonra çok çektik. Onları kaybettiğimiz için FETÖ'cü alçak ve hainler yönetimde kendilerine alan açarak şans bulmaya başladılar. Hepsi, yüzde yüz FETÖ operasyonuydu."