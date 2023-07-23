Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay’dan CHP kulis bilgileri: ‘3 hafta içinde CHP kaynayacak’

Yayınlanma: 23.07.2023 - 15:04

Güncelleme: 23.07.2023 - 15:16

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP’li kurmayların zoom üzerinden yaptığı toplantının sızdırılmasının üzerinden 3 gün geçtikten sonra İmamoğlu ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez biraraya geldi. CHP Belediye Başkanları Toplantısı’nda karşılaşmanın ardından toplantıda konuşulanlar merak konusu oldu.

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay, CHP Belediye Başkanları Toplantısı’nda geçen kulis bilgileri Cumhuriyet TV’de anlattı. Balbay, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nun yaklaşımını aktararak ‘3 hafta içinde CHP kaynayacak" açıklamasını yaptı.

“2-3 HAFTA İÇİNDE 'BELİRSİZLİK ORTADAN KALKMALI' DENİLİYOR”

Toplantıdan kesin bir yol haritası çıkmadığını ifade eden Balbay, “Biraz sürece yayıldı. Her şeyin çok net ortaya döküldüğü bir toplantı olmadı. Salonda genel anlamda çok miktarda kalın perde vardı. Belediye başkanları, en çok 2-3 hafta içinde bu belirsizlik ortadan kalkıp yol haritasının net olacağı bir süreç başlamalı diye değerlendiriyorlar” ifadelerini kullandı.

“İMAMOĞLU NE DÜŞÜNÜYORSA PARTİ KAMUOYUYLA PAYLAŞTIĞINI İLETMİŞ”

Çevrimiçi yapılan toplantının sızdırılmasının ardından İmamoğlu hakkında ‘gizli iş yapma’ iddialarına ilişkin de konuşan Balbay, “İmamoğlu’nun Kemal beyle yaptığı görüşmeleri 250 belediye başkanına ilettiğinin bilgisini aldım. ‘Sayın Genel Başkanım, size ilettiklerimi şimdi belediye başkanlarına iletiyorum’ deyip hiçbir şekilde gizli kapaklı bir şey yapmadığını, kapalı kapılar ardından konuşmadığını, ne düşünüyorsa parti kamuoyuna paylaştığını iletmiş. İlettiklerinde 4 ana madde gördüm. 1. Seçimlerden sonra hemen silkelenmeliyiz, 2. Bize oy veren tabana güven vermeliyiz, 3. Kendi içimizde bir umut üretme mücadelesine girmeliyiz, 4. Değişmeliyiz” dedi.

“BÜLENT KERİMOĞLU’NUN DEĞERLENDİRMELERİNDE ORTAM GERİLMİŞ”

Toplantıda bazı anların gerilimli geçtiğini dile getiren Balbay, “Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, parti içindeki mekanizmalardan geçerek belediye başkanı olunması ardından kamuoyunu bilmenin yanısıra partiyi de bilmenin gerekliliği üzerine bir değerlendirme yapmış. Orada ortam biraz gerilmiş. Bugün Parti Meclisi toplanacak. Belediye başkanlarının büyük çoğunluğunun sessiz kalmak istemesi bence tehlikeli. Benim gördüğüm, birçoğunun sessiz kaldığı” açıklamasında bulundu.

“KURULTAY TARİHİNİN BİRAZ ERTELENECEĞİNİ SÖYLEYEBİLİRİZ”

Balbay, henüz belli olmayan kurultay tarihine ilişkin edindiği bilgileri paylaşarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yılmaz Büyükerşen, kurultayın nisan-mayısa alınabileceğini söylediğinde Kemal bey alkışlamış. Büyük kurultayın ne zaman olacağı belli değil. Kemal bey, Habertürk’e verdiği demeçte ‘ben kasım ayında yapılmasından yanayım’ demişti. ‘Yana olmak’ ile ‘istiyorum, kasımda yapılsın’ demek ayrı şeyler. Büyükerşen’in bu önerisine Kılıçdaroğlu’nun alkışlaması, kurultay tarihinin biraz erteleneceği anlamına gelir. Kemal beyin sorunları zamana yayarak çözme anlayışı var. Sorunları zamana yaydığınızda bazen çürür, bazen kokar ama bazen de adım adım yeşerir ama bence bu süreç öyle bir süreç değil. Hızla yol alınması gereken bir süreç.”

“3 HAFTA İÇİNDE CHP KAYNAYACAK”

İlerleyen günlerde CHP içerisinde yaşanabilecek olası durumlara ilişkin konuşan Balbay, “Bir sorun uzun sürerse haklı taraf kalmaz. Öngördüğüm, CHP 3 hafta içinde kaynayacak, daha yoğun gelişmelere gebe görüyorum. Şu anda sessiz olanlr sesini çıkarmaya başlayacak, sesini yükseltenler biraz daha üşüncesini yüksek sesle söyleyecek. CHP böyle bir sürece girmiş görünüyor. Ama bugünkü Parti Meclisi daha gerilimli olabilir. Değişim isteyenler, istemeyenler gibi bir durum oluşabilir” ifadelerini kullandı.

“İMAMOĞLU SÖYLEMLERİNİ NET BİR ŞEKİLDE YÜKSELTECEK”

Balbay, genel merkezin önümüzdeki günlerde gündeminde yer alacak başlıkları da aktararak sözlerini şöyle noktaladı:

“Kılıçdaroğlu, zamana yaydı. Ekrem İmamoğlu, söylemlerini net olarak yükseltecek. Genel merkezde önümüzdeki dönemin ana gündeminin yerel seçim ve ekonomi olduğunu söyleyip topu partinin dışına atmaya çalışacak. CHP’de kılıçlar kınında henüz herkes kılıçları çekmiş görünmüyor. Parti Meclisi'nden sonra daha net olacak. Bundan korkmamak lazım, asıl sessizlikten ve belirsizlikten korkmak lazım.”