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Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit’in ev hapsi kaldırıldı

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit’in ev hapsi kaldırıldı

22.07.2026 17:39:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit’in ev hapsi kaldırıldı

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon sonucunda mahkeme tarafından ev hapsi cezası alan ve görevden uzaklaştırılan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit hakkındaki ev hapsi cezası kaldırıldı.
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Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında konutu terk etmeme (ev hapsi) şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in ev hapsi kaldırıldı.

İzmir merkezli dört ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan Yiğit, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilmişti.

Savcılık ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Yiğit hakkında, 28 Haziran tarihinde mahkeme tarafından konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verilmişti.

Adli kontrol şartı da kaldırılan Yiğit’in 2 ay içerisinde görevine dönmesi bekleniyor. 

İlgili Konular: #Balçova

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