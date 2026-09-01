Banaz'da 'Kılıçdaroğlu' tepkisi: 'Utanmadan buralara nasıl geliyorlar?'

Bu yıl 37'ncisi düzenlenen Pir Sultan Abdal anma etkinlikleri 29-30 Ağustos 2026 tarihlerinde Pir Sultan’ın doğum yeri olan Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Banaz köyünde yapıldı.

Banaz’da düzenlenen Pir Sultan Abdal Anma etkinliklerine CHP Sivas İl Başkanı ve yönetimi de katılmak istedi ancak yurttaşların yoğun tepkisi nedeniyle etkinlik alanından ayrılmak zorunda kaldılar.

Sivas CHP İl Yönetimi üzerinde 'mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı’na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafı bulunan araçla anma etkinliğinin düzenlendiği alana girmek istedi.

Yurttaşların yoğun tepkisi ve gerginlik üzerine jandarma güvenlik önlemi alarak yurttaşları sakinleştirmeye çalıştı. Yurttaşlar yaşanan durumu cep telefonları ile çekerek tepkisini sürdürdü. Çekilen videoda bir yurttaşın “Utanmadan buralara nasıl geliyorlar? O utanmıyorsa biz utandıracağız” dediği duyuldu.

"KÖYÜ TERK ETMEK ZORUNDA KALDILAR"

Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının bulunduğu araçla Pir Sultan anma etkinliğine katılmak isteyen CHP Sivas İl yönetimi yurttaşların tepkisi üzerine köyden ayrılmak zorunda kaldı. Gerginliğin artarak devam etmesi üzerine jandarma üzerinde Kılıçdaroğlu’nun resminin bulunduğu araç ve il yöneticilerini alandan uzaklaştırdı.

Yurttaşların tepkisi nedeniyle alana alınmayan araç ve içindekiler yaşanan gerginliğin ardından alanı terk etmek zorunda kaldı.

Yurttaşlar "Ne işi var onların burada? Hiç mi utanma yok bunlarda?" diye tepki gösterdi.