‘Barınma hakkı mitingi'ne çağrı

Yayınlanma: 26.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.07.2024 - 04:00

Hatay’da rezerv alan tartışmalarının ardından kurulan Barınma Hakkı Platformu, 3 Ağustos’ta yapılacak “barınma Hakkı Mitingi”ne katılım çağrısı yaptı. Platformdan yapılan açıklamada, “Yetkililerin sözleri üzerine tadilatını yapıp yerleştiğimiz hasarsız ve az hasarlı evlerimize, ruhsat alıp güçlendirdiğimiz orta hasarlı evlerimize gelen tebligatları, boşaltma ve yıkım kararlarını kabul etmiyor, evlerimizi terk etmiyoruz” dendi.

20 GÜN SÜRE VERİLDİ

Rezerv alan uygulamasında orta ve az hasarlı binalara işlem yapılmayacağının söylenmesine karşın az hasarlı evlere “Evlerinizi boşaltın” tebligatı gitmeye başlamıştı. Evlerin boşaltılması için 20 gün süre verildiğini belirterek Cumhuriyet’e konuşan önceki dönem Hatay Barosu Başkanı Cihat Açıkalın, kurgulanan sistemin, ülke yüzölçümünün yüzde 89’unun afet riski taşıyan ülkemizde özel mülkiyetin şarta bağlandığı bir “borç kölesi kitle” yaratacağını belirtti. Uygulamanın, Osmanlı Devleti dönemindeki “reaya sistemine” benzediğine dikkat çeken Açıkalın, “O uygulama da özel mülkiyeti daraltıp tek malikin devlet olduğu ve sonrasında mülkiyetin iktidara yakın kişilere paylaştırılmasına olanak tanıyordu” diye konuştu.