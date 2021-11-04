Barış Pehlivan yazdı: Hedefteki AKP'li "devlet büyüğü" kim?

04 Kasım 2021 Perşembe, 14:21

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, "Arka Bahçe" adlı köşesinde dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Pehlivan, bugünkü yazısının "Hedefteki ‘devlet büyüğü’ kim?" başlıklı bölümünde, AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinin Trakya Üniversitesi Rektörü Erhan Tabakoğlu’nu günlerdir neden manşetine taşıdığını ele aldı.

Pehlivan, Tabakoğlu ile hedef alınan "devlet büyüğünün" kulislerde TBMM Başkanı Mustafa Şentop olduğunun konuşulduğunu ifade etti.

Yazının ilgili bölümü şöyle:

"Bir değil, iki değil, üç değil.

Yeni Şafak gazetesi, manşetine günlerdir aynı ismi taşıyor:

Trakya Üniversitesi Rektörü Erhan Tabakoğlu.

Rektöre özetle şu suçlamayı yapıyorlar:

'Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret edene üniversitede kadro veriliyor, övgüler düzen ise tasfiye ediliyor.'

Yeni Şafak’ın spota çıkardığı kritik cümlelerden biri de şöyleydi:

'Rektörün firari FETÖ’cüler ve Erdoğan düşmanlarıyla yakın ilişkisi de dikkat çekiyor.'

Rektör Tabakoğlu da Trakya Üniversitesi’nin resmi web sitesinden gazeteye uzun bir yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisini iki defa rektörlüğe atadığını hatırlattı, suçlamaların doğru olmadığını belirtti.

Rektörün o yanıtında dikkat çeken cümle ise şuydu:

'Bu asılsız ve hangi amaca hizmet ettiği anlaşılmayan karalama kampanyası ile üniversitemiz, şahsım ve en önemlisi bizleri her daim destekleyen devlet büyüklerimiz, sistematik bir şekilde hedef alınmaktadır.'

Şimdi...

Acaba bu söz ne anlama geliyordu? Yani rektör kendisini destekleyen hangi devlet büyüğünün asıl hedef olduğunu ima ediyordu?

Öyle ya, Yeni Şafak da bu mesajı anlamış olacak ki 'Rektör başkalarının arkasına sığınıyor' diye yanıt verdi.

Gelelim iddialara...

İktidara göbekten bağlı Yeni Şafak’ın, Erdoğan’ın iki kez atadığı rektörü hedef alarak üst üste manşet yapmasını 'gazetecilik motivasyonuyla' açıklamak safdillik olur.

Tam da burada, o 'devlet büyüğünün' ismi kulislerde zikrediliyor: Mustafa Şentop.

Doğru, TBMM Başkanı Şentop’un kendisi gibi Trakyalı olan Rektör Tabakoğlu ile ilişkisi sır değildi. Şentop’un “dostum” diye nitelendirdiği, birlikte birçok etkinliğe katıldığı kişiydi Tabakoğlu.

Haliyle, Yeni Şafak’ın ülke yanarken bir rektörü sürekli manşete taşıması “iktidar içindeki güç kavgası” iddialarını güçlendiriyor.

Duydum ki Yeni Şafak cephesi 'Rektörü Meclis Başkanı Şentop koruyor' diye düşünüyor.

Mustafa Şentop’a yakın isimlerle konuştuğumda ise bu iddiaları yalanlıyorlar. Yani, Yeni Şafak’ın perde arkasında kendilerini hedef almayacağını düşünüyorlar.

Net olan şu ki gazetenin o haberlerinde bir 'sır' var.