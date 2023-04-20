Barış Pehlivan'ın 'Aile Bakanlığı tecavüzün yaşandığı yerde ağırlanmış' başlıklı yazısına erişim engeli

Yayınlanma: 20.04.2023 - 00:40

Güncelleme: 20.04.2023 - 14:53

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, 12 Nisan 2023 tarihli yazısında Aile Bakanı Yardımcısı İsmail Ergüneş’in tecavüzün yaşandığı pastanede Sadullah Alagöz’ü ziyaret ettiğini yazdı.

Pehlivan'ın söz konusu yazısına erişim engeli getilridi.

Aile Bakanı Yardımcısı İsmail Ergüneş ile Sadullah Alagöz oldukça yakın olduğunu belirten Pehlivan, "Duyuyoruz ki 'SS' kitabımızda yazdığımız tecavüz skandalını kapatmak için ciddi bir çaba sarf ediliyor. Çocuğa tecavüz soruşturması devam ederken şüpheliyle makamında görüşen Aile Bakanı Derya Yanık ve Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ise sessiz kalıyor" diye yazmıştı.