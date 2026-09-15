Barış Terkoğlu aktardı: Ekrem İmamoğlu'ndan Mansur Yavaş-Erdoğan görüşmesine ilk yorum

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 9 Eylül'de Beştepe'de görüşmesinin ardından, tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ilk değerlendirme geldi.

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, Onlar TV'de Ekrem İmamoğlu'nun yakın çevresinden aldığı bilgileri aktardı.

'BUNUN SORUMLUSU ERDOĞAN'

Terkoğlu, İmamoğlu’nun yakın çevresinden kendisine aktarılan değerlendirmeyi şöyle özetledi:

"Silivri'ye sıkça gidip gelen, Ekrem İmamoğlu'yla görüşen, onun çevresinde bulunan isimleri aradım. "Ekrem Bey bu fotoğraf hakkında ne düşünüyor?" diye sordum.

"İki şeyi düşünüyor" dediler: Birincisi, bir belediye başkanının, özellikle de bir büyükşehir belediye başkanının Cumhurbaşkanlığı'nda görüşme gerçekleştirmesinde hiçbir sakınca, hiçbir sorun yok.

Ekrem İmamoğlu da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yaptığı dönemde, başta metro projeleri olmak üzere çeşitli projeler ve krediler konusunda Cumhurbaşkanlığı ile zaman zaman diyalog kurmaya çalıştığını söylüyor. Dolayısıyla bu görüşmede herhangi bir sorun olmadığını düşünüyor.

İkinci olarak ise görüşmenin tarihinde ve zamanlamasında bir sorun olduğunu belirtiyor; Neden? Çünkü bu görüşme 9 Eylül 2026 tarihinde yapılıyor.

9 Eylül, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümü. Aynı zamanda "Biz de o kökten geliyoruz" diyen yeni partinin de kutladığı bir tarih. Hatırlarsınız, o gün bununla ilgili resepsiyonlar düzenlendi, Anıtkabir ziyaret edildi. Mansur Yavaş'ın Anıtkabir'e gitmemesi ve resepsiyonda bulunmaması da gündeme geldi.

Tam da 9 Eylül'de bu görüşmenin yapılmış olması sakıncalı. Çünkü bu tarih, sembolik olarak hem CHP hem de CHP'liler açısından önemli bir tarih. Bu fotoğrafa sıkıştırılmaması gereken bir tarih olduğunu düşünüyor.

Üçüncü olarak da bu tarihin seçilmesinin ve fotoğrafın o tarihte verilmiş olmasının sorumlusunun Mansur Yavaş olmadığını, sorumluluğun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da olduğunu söylüyor.

Çünkü randevuyu Mansur Yavaş talep ediyor ancak görüşme tarihini Cumhurbaşkanı Erdoğan belirliyor ve "Buyurun" deniliyor. Dolayısıyla görüşmenin 9 Eylül'e denk gelmesinin sorumlusu Mansur Yavaş değil.

Belli ki Erdoğan'ın özellikle bu sakıncayı yaratacak bir stratejisi vardı ve bu fotoğraf ortaya çıktı.

Ekrem İmamoğlu'nun yakın çevresinden, "Ne düşünüyor?" diye sorduğumda aldığım yanıt, özetle bu üç noktadan oluşuyor."