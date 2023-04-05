Barış Terkoğlu 'Belki de birkaç saat sonra' demişti, 'Hatırlı FETÖ'cüler'le ilgili yazıya erişim engeli!

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 15:57

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 16:07

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu'nun 3 Nisan 2023 tarihinde kaleme aldığı "‘Hatırlı FETÖ’cüler’ nasıl kurtarılıyor" başlıklı köşe yazısına mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi.

Terkoğlu, TSK’deki FETÖ’yü soruştururken kumpasla tutuklanan eski Hakim Ahmet Zeki Üçok'un ifadesine yer verdiği o yazısında, FETÖ’nün ABD’deki üst kuruluşu Herkul Foundation’a milyonlarca dolar gönderdiği tespit edilen iş insanı M.A. isimli şahısla ilgili yakalama ve el koyma kararı veren bir savcının başına gelenleri aktarmıştı.

Terkoğlu'nun yazıda aktardığına göre, 2009'da TSK’de FETÖ’yü soruştururken tutuklanan eski hâkim Ahmet Zeki Üçok, sözkonusu savcının karşılaştığı baskılara boyun eğmemesi üzerine dosyadan çektirilip Anadolu Başsavcılığı'na gönderildiğini anlattı.

Üçok'un anlatımına göre, o savcı burada da aynı iş insanının şirketlerinin dosyasını mercek altına almaya devam etti. Ancak bu kez Anadolu Başsavcısı İ.U. tarafından ‘dosyayı kapatması' istendi. Savcı bu isteği reddetmesi üzerine hem görevinden uzaklaştırıldı hem de koruması alındı.

Terkoğlu, ilgili yazısının son kısmında "Belki de bu yazıyı da birkaç saat sonra, aynı Adliye’den çıkmış kararlarla, yasaklayacaklar!" demişti.

FETÖ soruşturmalarının akıbetiyle ilgili soru işaretlerini bir kez daha büyüten yazıyla ilgili, Başsavcı İ.U'nun talebi üzerine İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla erişim engeli kararı verildi.