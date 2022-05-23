Barış Terkoğlu, 'Saray'ın Demirtaş planı'nı yazdı: 'Ya bir gün sizin kapınızı da aralarsa…'

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 09:07

Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, Edirne Cezaevi’nde tutuklu HDP’nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili yürütülen yargı sürecini köşesine taşıdı.

Demirtaş'la ilgili yargılamalarda 6 yıl boyunca kimi hakimler ve savcıların yargı mensubu gibi değil, "cezaevinde tutma uzmanı" gibi çalıştığını belirten Terkoğlu, davalarını yöneten "son dönemin meşhur siyasi davalar savcısının" Erdoğan için cezaevinde verilen bir mangal partisine katıldığına dikkat çekti.

Terkoğlu'nun "Saray'ın Demirtaş planı" yazısından bir bölüm şöyle:

"Ankara’da, Demirtaş davalarını yöneten de son dönemin meşhur siyasi davalar savcısı. Evlilik kutlaması dahil sık sık Erdoğan’la Saray’dan fotoğraf paylaşan, AKP’li siyasetçilerle buluşan, lüks hayatıyla tanıdığımız ünlü savcının “çekirdekten yetişme” hikayesi, kitapta şöyle yer alıyor:

“Erdoğan’ın kısa süren cezaevi serüvenindeki cezaevi savcısı ta kendisiydi. Hatta o dönemde, Erdoğan için cezaevinde verilen bir mangal partisine de katılmıştı.”

Demirtaş ile siyasi kavgaya girişebilirsiniz. Ona karşı en sert siyasi söylemi kullanabilirsiniz. Gazetelerde, televizyonlarda eleştirebilirsiniz. Ancak bir zamanlar öyle olan yargıyı, şimdi böyle kullanırsanız, hem ülkeye hem Cumhuriyet’e zarar verirsiniz. Davaların kurgusu, Demirtaş’ı siyasetin dışına itmek için, yargının açık bir şekilde kullanıldığını gösteriyor. Demirtaş’ın, terörle mücadele ya da devletin bekası için değil, Erdoğan’ın seçimlerde elini rahatlatmak için yargılandığı anlaşılıyor. Demirtaş hakkındaki hükmün, 2023 seçimlerine giremeyecek şekilde kurgulanması bile çok şey söylüyor. 28 Şubat ya da Gezi davaları gibi…. Fethullahçıların başlattığı işi iktidarın aparatları sürdürüyor. “Kullanışlı adalet”, adaletsizliğin yolu oluyor.

Her kapıyı açtığınız anahtara güvenmeyin. Ya bir gün sizin kapınızı da aralarsa…"