Barış Terkoğlu yazdı: AKP'nin 'kahramanı' Fethullahçı çıktı

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 09:19

Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, 9 Mayıs 2022 tarihli 'Başkanın camiayı karıştıran fotoğrafı' başlıklı yazısında; Suudi Arabistan'ın 'Kuran’ı ve Ezanı Güzel Okuma' yarışmasında birinci çıkan, iktidar medyasının bir dönem fazlasıyla 'parlattığı' ve yolu Erdoğan ile 'kesişen' Muhsin Kara'nın 'hikayesini' kaleme aldı.

Terkoğlu, yazısında; o yarışmadan birinci çıkan ve Sivas Şarkışla’da imamlık yapan Muhsin Kara'nın; Erdoğan'ın Suudi prensle 'barışmasından' hemen sonra iktidar tarafından 'kahraman' ilan edildiğini hatırlattı.

ERDOĞAN TELEFONLA ARADI, TEBRİK ETTİ

Anadolu Ajansı’ndan TRT’ye, Kara’nın ezan okuyuşu günlerce anlatıldığını, hatta 'Ayasofya’da müezzin olsun önerileri' yapıldığını aktaran Terkoğlu, Kara'nın Sivas Belediyesi’nden Tapu Kadastro Müdürlüğü’ne kadar kurumların iftar programlarında kürsüye çıkarıldığını anlattı.

Terkoğlu'nun yazısında; Erdoğan'ın Kara'yı telefonla arayarak tebrik ettiği ayrıntısı da yer aldı.

FETHULLAHÇI ÇIKTI

Şimdi 'sakallı' olan Kara’nın badem bıyıklı fotoğrafıyla yaptığı açıklamaların ortalığa saçıldığını belirten Terkoğlu, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Bir zamanlar katıldığı toplantılar, FETÖ kanalında, FETÖ etkinliklerinde kürsüdeki görüntüleri, kendisini yetiştiren 'FETÖ abileri' ile yurtdışı buluşmaları, okuduğu Gülen şiirleri arşivden çıktı. Erdoğan’a yolsuzluk göndermeli 17-25 Aralık dönemi çıkışları, 'zalime fırsat verme ya Rab' duaları, 15 Temmuz’da askere destek mesajları, FETÖ karşıtlarına 'çakal sürüleri' açıklamaları elden ele dolaştı."

Gülen'in, takipçisi Kara’nın sesini çok sevdiğini anlatan Terkoğlu; F Tipi etkinliklerde, teknolojinin imkanlarıyla, Gülen ile Kara'nın düet yaptığını da açıkladı.

Terkoğlu; Gülen’in 'Sonsuz Nur'unu seslendiren Kara'nın, sosyal medya hesabından Gülen’i etiketleyerek şu ifadeleri yazdığını anlattı:

"Bakıp seni gören aşık, başka cemali neylesin, dostluğuna eren sadık, başka visali neylesin".

İKTİDARA YAKIN TAKVİM BİLE HABER YAPTI

'Muhsin Kara' konusunun daha sonra yandaş medyayı da 'tedirgin' ettiğini belirten Terkoğlu, Savcılığa Muhsin Kara dosyası sunulduğunu da paylaştı.

Terkoğlu, iktidara yakınlığıyla bilinen Turkuvaz Grubu’na ait Takvim gazetesinin "Muhsin Kara’nın FETÖ paylaşımları sosyal medyada tartışma konusu oldu: Bir açıklama istiyoruz" şeklinde bir haber yaptığını da anlattı.

'MUHSİN KARA' OLAYI SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜ

"Birileri 'şşşş' demiş olacak ki, Muhsin Kara hadisesi, sessizliğe terk edildi" diyen Terkoğlu, yazısında; "Zira Erdoğan, 30 Nisan'da, Suudilerle barışın sembolü olan Kara'yı, Saray'da ağırlamıştı. Birlikte fotoğraf çektirmişti. Kara da bu görüntüleri paylaşmıştı. Takvim mi? O da haberini sildi. Biat ve itaat, sus deyince susulan bir düzendi" ifadelerini kullandı.

Barış Terkoğlu'nun 9 Mayıs 2022 tarihli 'Başkanın camiayı karıştıran fotoğrafı' başlıklı yazısının tamamını okumak için tıklayın.