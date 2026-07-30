Başkan Erdal Beşikçioğlu gözaltında... Etimesgut Belediyesi’nden operasyon açıklaması: 'Başkanımızın arkasındayız'

Etimesgut Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile birlikte 52 kişinin gözaltına alınmasının ardından belediye yönetiminden ilk açıklama geldi.

Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Keyvan, hukuk birimi ve avukatlarla iletişim halinde olduklarını belirterek, belediye hizmetlerinin sürdüğünü söyledi.

52 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Etimesgut’ta bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, sahte belgeler düzenlendiği, otopark kiralama işlemleri ile inşaat projelerine ilişkin imar ve ruhsat süreçlerinde menfaat sağlandığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun da aralarında bulunduğu 52 kişi gözaltına alındı.

“NET BİLGİLERİMİZ YOK”

Belediye binasında açıklama yapan Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Keyvan, soruşturma sürecine ilişkin henüz net bilgilere sahip olmadıklarını söyledi.

Keyvan, “Bugün maalesef CHP’nin seçim kazandığı birçok belediyede yapılmış operasyonların bir tanesini de kendi belediyemizde görüyoruz. Sürecin takipçisiyiz, net bilgilerimiz yok. Hukuk birimimiz ve avukatlarımızla iletişim halindeyiz” dedi.

“BAŞKANIMIZIN ARKASINDAYIZ”

Belediye yönetiminin görevini sürdürdüğünü vurgulayan Keyvan, şöyle konuştu:

“Biz görevimizin başındayız. Başkanımızın arkasındayız. Türkiye’yi kasıp kavuran bu sürecin eninde sonunda aydınlık günlere çıkacağını biliyoruz, temenni ediyoruz. Bütün çalışmalarımız ve umudumuz bu yönde olacaktır.”

Beşikçioğlu’nun Etimesgut’ta örnek çalışmalar yürüttüğünü savunan Keyvan, “Etimesgut’a çok güzel bir tat ve şevk getirdi. Biz onunla birlikte yol almaktan ve çalışmaktan çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

“PERSONELİN İFADELERİ ALINIYOR”

Belediye çalışanlarının da ifadelerinin alındığını bildiklerini söyleyen Keyvan, süreci yakından izlediklerini belirtti.

Keyvan, günün sonunda daha kapsamlı bir basın açıklaması yapacaklarını belirterek, “Şu anda sizin istediğiniz çok net bilgiler yok. Günün sonunda bilgilerimizi ve duygularımızı daha net ve düzgün şekilde paylaşacağız” dedi.

MECLİS ÜYELERİ TOPLANDI

Belediye meclis üyeleriyle toplantı yapacaklarını belirten Keyvan, yeni yol haritasını değerlendireceklerini söyledi.

Keyvan, “Temennimiz bütün arkadaşlarımızın ve sevgili Başkanımız Erdal Beşikçioğlu’nun en kısa zamanda aramıza katılmasıdır” ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından Etimesgut Belediye Meclisi üyeleri basına kapalı toplantı yaptı.