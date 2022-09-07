Başkan Soyer Cumhuriyet’e konuştu: 'Altılı masa hayallerimi gerçekleştirmeye talip'

07 Eylül 2022 Çarşamba, 02:00

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gündemdeki gelişmelere dair Cumhuriyet’in sorularını yanıtladı. Soyer, altılı masadan asbestli gemiye kadar pek çok konuya değindi.

STK’ler ile birlikte direnişiniz sonucu “Asbestli gemi” şimdilik Türkiye’ye giriş yapmayacak. Tekrar girişim olursa ne yapacaksınız?

Geminin gelişinin durdurulması bizim için çok önemli kırılma noktası oldu. İnsanların kafasında “Ne yaparsan yap bir şey değişmiyor” düşüncesi ve umutsuzluğu vardı. “Çırpınıyoruz ama değiştiremiyoruz” düşüncesi vardı. Ama biz değiştirebileceğimizi gösterdik. Bu çok kıymetli ve hayati bir kazanım oldu. Muazzam bir moral, motivasyon ve umut oldu. Bir daha işleri çok zor. Böyle bir gündemle İzmir’in karşısına gelemezler. Orada çok daha büyük bir direnç gösterecekler. Bizim duyarlılığımızı, farkımızı çok artırdı. İyimser ve mutluyum. İzmir tarihinde ilk kez altı kurum dava dilekçesi verdi. Tarihte böyle bir dayanışma yok. Bunun etkisi çok güçlü oldu. Bir daha gelirlerse tekrar ağızlarının payını veririz. Asla sesimizi kesip, kenara çekilip umudumuzu kaybetmiş ve seyirci kalmış noktada olmayız.

"HİÇBİRİ KADER DEĞİL"

Muhalefetin oluşturduğu altılı masa konusunda görüşleriniz neler? Yerel yönetici olarak çalışmaları nasıl görüyorsunuz?

Biz yerel yönetimiz. Sadece Türkiye’nin daha aydınlık geleceğe yürümesi gerektiğine inanıyoruz. Belediyecilik yaparken bu topraklarda yaşayan insanların daha yüksek yaşam kalitesini hak ettiğini, düşünerek çıktık bu yolculuğa. Yaşadığımız krizler, enflasyon, hayat pahalılığı, hiçbiri kader değil hepsi değişebilir. Biz, “Başka bir tarım mümkün”, “Başka bir hayat mümkün” derken bu topraklarda yaşayan herkesin daha güzel bir hayat yaşaması mümkün. Çocuklar geleceğinden endişe etmediğinde, yarın ne olacak diye kaygılanmadığında bu topraklar bize bambaşka bir hayat verir. Bu nedenle belediyecilik yapıyoruz. Bunun merkezi siyaset ayağı biraz bizim dışımızda. Altılı masa benim hayallerimi gerçekleştirmeye talip. Altılı masa “Başka bir Türkiye mümkün” diyor. Umutla bekliyoruz.

ONAY BEKLİYOR

CHP’li belediyelerin Ankara’da cumhurbaşkanı tarafından onaylanmadığı için bekleyen projeleri var. İzmir Büyükşehir’in bekleyen projeleri nelerdir?

İmar ve yatırım planları ile ilgili çok beklentimiz var. Kıyı kenar ve iskele yapımı ile ilgili projeler bekliyor. Tramvay araçlarımızın depolama alanı ile ilgili onay alamıyoruz. Şikâyet etmek istemiyorum. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye devam ediyoruz. Ne yazık ki böyle bir tablo var. Kendi gücümüzle ne yapabiliriz ona bakıyoruz.

"ÇOK YAKIŞTIĞINA İNANIYORUM"



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, katıldığı bir televizyon programında Millet İttifakı cephesindeki Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunu ve CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun “6’lı masa uzlaşırsa ben hazırım” mesajını yorumladı.

Başkan Soyer, “Ben gelen tüm o atmosferin, yaşanan tüm sürecin sayın genel başkanımızı, Cumhurbaşkanlığı sürecine hazırlandığına inanıyorum. Başından beri de genel başkanımızın, cumhurbaşkanı olması gerektiğine inandım. Çok yakıştığına inanıyorum. Cumhuriyetin ikinci yüzyılını demokrasiyle taçlandırmak için en uygun isim olduğunu düşünüyorum. Kendisini inanılmaz güzel bir paylaşım yapmıştı 30 Ağustos günü... Bir mülakatı olmuştu, orada okudum. Diyor ki; ‘30 Ağustos Zaferi’nden sonra Mustafa Kemal Ankara’ya büyük bir kahraman olarak döndü. Ve gençliğinden beri hayalini kurduğu cumhuriyet düşünün peşinden koşmaya başladı. Bunun için çalışmaya başladı. Cumhuriyet için de şöyle bir tarif yapıyor diyor, barışın tatlı güneşi...’ Ben de diyorum ki ‘Bizim genel başkanımız bu memleketi demokrasinin tatlı güneşiyle aydınlatacak...’ Ben çok yakışacağına inanıyorum, o yüzden sabırsızlıkla, heyecanla bekliyorum” dedi.