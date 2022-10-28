Başsavcı Vekili hafızlık törenine katıldı!

28 Ekim 2022 Cuma, 04:00

15 Ekim’de Sincan İlçe Müftülüğü’ne bağlı Bucuk 15 Temmuz Şehitler Kuran kursunda hafızlığını tamamlayan 36 öğrenci için icazet töreni yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademi Dini Yüksek İhtisas Merkezleri Daire Başkanı Dr. Abdurrahman Akkuş, Ankara İl Müftüsü Dr. Hasan Çınar, Sincan İlçe Müftüsü Mevlüt Topçu, AKP’li Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın yer aldığı törene Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcı Vekili Halil Demir’in de katılması dikkat çekti.

"GURUR YAŞIYORUZ"

Törende konuşan AKP’li Ercan, “Burada bulunmaktan dolayı büyük bir gurur yaşıyoruz” dedi. Tören sonunda 36 öğrenciye altın ve çeşitli hediyeler verildi.

(Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan)

"DEVLET KURUMLARI LAİK KARAKTERİNİ KAYBEDİYOR"

Cumhuriyet.com.tr’ye konuşan Yurtsever Hukukçular'dan Mustafa Mert Doğan, "Türkiye uzun yıllardır laiklik ilkesine aykırı uygulamalara şahit oluyor. Siyaset ne kadar dinselleştiriliyorsa devlet kurumları da o kadar laik karakterini kaybediyor. Hukuk alanında özellikle AKP’li yıllarda ciddi bir tarikat örgütlenmesi gerçekleşti. Bu nedenle geldiğimiz noktada bir cumhuriyet başsavcı vekilinin hafız icazet törenine katılması artık şaşırtmıyor. AKP ve muhalefet siyaset alanını olabildiğince dini referanslara kaydırıyor, siyasetin yansımasının çok kuvvetli olduğu hukuk örgütlenmesi de benzer bir yönelime giriyor ve açıkça laikliğe aykırı eylemlerde bulunmaktan geri durmuyor. Özellikle AKP tarafından en gericinin en mübah olduğu bugünün koşullarında bu tarz olaylarla daha sık karşılaşıyoruz" dedi.

"LAİKLİĞİ AYAKLAR ALTINA ALMIŞTIR"

"Laikliği savunmadan bu rezilliği ortadan kaldıramazsınız" diyen Doğan şöyle konuştu:

"Laik devletin en belirgin özelliği dinin toplumsal hayatın belirlenmesinde rolünün bulunmamasıdır. Din, kişilerin kişisel alanlarının konusudur. Toplumsal alana etkisi olamaz. Ancak gelin görün ki ülkemizde artık cumhuriyet başsavcı vekilliği gibi, adalet kurumunun kamu adına soruşturma yürüten makamı dahi laikliği ayaklar altına almak pahasına böyle toplantılara katılabiliyor ve ortaya hukuk adına rezil bir tablo çıkıyor."

BAŞSAVCI VEKİLİNE SESLENDİ

Doğan açıklamasının devamında, "Başsavcı vekiline sormak lazım 'hizmetlerin en büyüğü Kuran'a hizmet etmektir' denilen kürsü konuşmasını alkışladı mı? Öyleyse kamuya hizmet etmesi beklenen bir kamu görevlisinin görevini ifa ederken Kuran'a mı, kamuya mı hizmet ettiğini nasıl ayırt edebiliriz? Hukukumuzun bugün karşı karşıya kaldığı en büyük sorunlardan biri, laikliğin hukuk icracıları tarafından kasten ve sürekli olarak ihlal edilmesidir. Buna karşı bütün mücadele alanlarında laikliğin ve eşit yurttaşlığın savunulması şarttır. Aksi halde 'rezalet' kelimesini daha çok kullanacağız" diye konuştu.