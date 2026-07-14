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Başsavcılık Valiliğe bildirdi: Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney için göreve iade yolu açıldı

Başsavcılık Valiliğe bildirdi: Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney için göreve iade yolu açıldı

14.07.2026 11:28:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Başsavcılık Valiliğe bildirdi: Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney için göreve iade yolu açıldı

İBB soruşturması kapsamında tutuklanan ve ardından tahliye edilen Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile ilgili İstanbul Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu'nun Valiliğe gönderdiği resmi yazıyla Güney'in göreve dönüşünün önü açıldı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturma kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney 8 Temmuz'da görülen duruşmada tahliye edilmişti. Sürece ilişkin İstanbul Valiliği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosundan bilgi talep etti. Talep üzerine gönderilen resmi yazıyla sürecin ayrıntıları paylaşıldı.

Yanıtta, İnan Güney hakkında Başsavcılık tarafından yürütülen 2025/194072 sayılı soruşturma dosyasının ayrıntılarına yer verildi.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in artık tutuklu bulunmadığı ve adli sürecin tutuksuz olarak devam ettiği belirtilen yazı valilik makamına resmen bildirildi. Böylelikle Güney'in görevinin iadesinin yolu açılmış oldu.

Gazete Pencere'nin aktardığına göre, konuyla ilgili Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlgi sayılı yazı ile Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2025/194072 sayılı soruşturma dosyası kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanı şüpheli İnan GÜNEY hakkındaki isnat edilen suçlar, tutuklu olup olmadığı ve tutuklu ise hangi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunduğu hususlannda bilgi istenildiği anlaşılmakla, Yapılan incelemede; şüpheli İnan GÜNEY hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2025/194072 sayılı dosyası kapsamında ‘Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık’ suçlarından soruşturma yürütüldüğü, hakkında yürütülen soruşturma dosyasında 10/03/2026 tarihinde iddianamede düzenlendiği ve yargılamanın İstanbul (Kapatılan) 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2026/33 Esas sayılı dosyası üzerinden yürütüldüğü, gelinen aşamada şüphelinin tutuklu bulunmadığı anlaşılmıştır.”

İlgili Konular: #İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı #Beyoğlu Belediyesi #İnan Güney

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