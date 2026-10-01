Bayraklı Belediye Başkanı Önal, CHP'den istifa etti: YENİ Parti'ye mi geçecek?

İzmir’de bazı belediye başkanları YENİ Parti’ye geçerken bazı başkanlar ise CHP’de kalma kararı vermişti.

CHP’de kalma kararı alan Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, bugün partisinden istifa etti. Önal’ın istifasının ardından gözler Bayraklı Belediye Meclisi’ne çevrildi.

Edinilen bilgilere göre Önal, bugün gerçekleştirilecek meclis toplantısının ardından YENİ Parti’ye katılacak.

Önal’ın üyelik işlemlerinin meclis toplantısının ardından gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Foça ve Çiğli belediye başkanlarının AKP’ye geçişi, Menderes Belediye Başkanı’nın tutuklanması ve Önal’ın istifası ile birlikte İzmir’de CHP’de kalan başkan sayısı Karşıyaka, Balçova, Narlıdere belediye başkanları ve Buca başkanvekili ile birlikte 4’e düştü.

İzmir’de daha önce 20’ye yakın belediye başkanı YENİ Parti’ye geçmişti.