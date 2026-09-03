Bayrampaşa Belediyesi soruşturması... Tutuklu Belediye Başkanı Hasan Mutlu: '352 gün sonra çıkarılan iddianameyle, yüzlerce yılla yargılanacağımı öğrendim'

Geçen yıl 13 Eylül'de gözaltına alınarak tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu yayımladığı basın açıklamasıyla tutukluluğundan 352 gün sonra oluşturulan iddianameye dair görüşlerini aktardı.

"Ne yazık ki bu zamana kadar hayatını çocuklara, vatanına, milletine, eğitime adamış olan şahsım tutuklandıktan 352 gün sonra çıkarılan iddianame ile suç işleme amacıyla örgüt kurmak iddiası ve herhangi bir tarafından geçmediğim suçlamalar ile cezalandırılmamın talep edildiğini, yüzlerce yılla yargılanacağımı öğrenmiş bulunmaktayım" diyen Mutlu "İnsanları aylarca tutuklu tutarak veya tutuklama tehditleri ile iftiracılığa zorlamak ve akla sığmayacak yalanları ile muhatap olmak hukukun temel ilkeleriyle de bağdaşmaz" dedi.

"KUL HAKKI YEMEDİM, HARAMA EL UZATMADIM"

Mutlu'nun açıklamasının tamamı şöyle:

"Sevgili Vatandaşlarım;

1984 yılından bu yana eğitim işi ile uğraşmaktayım. Devlet Okullarında hiç görev almadım. Mezun olduğum günden bu yana özel sektörde, özel eğitim kurumlarında hizmet etmekteyim. Bu 41 yıl içerisinde on binlerce öğrenci okuttum, on binlerce çocuğumuzun geleceğine bir nebze olsun katkıda bulundum. Vatandaşlarım bana her zaman güvendi, yıllarca en değerli varlıkları olan çocuklarını emanet etti. Ben de her zaman bana güvenen vatandaşlarımızın bu güvenine layık olmaya çalıştım. Bana emanet edilen çocuklarımızı asla kendi çocuklarımdan ayrı görmedim.

Ego nedir, kibir nedir bilmem, hiç kimseyi geri çevirmedim, hiç kimseyi düşünceleri, inançları veya mali durumu ile ilgili ayırmadım, ayrıştırmadım. Eğitimci olduğum için siyasi kimliğimin öne geçmemesi adına mensubu olduğum; yıllarca ilçe başkanlığını yaptığım partimin rozetini dahi takmamaya özen gösterdim. Her zaman hakkın ve hukukun yanında oldum. Hayatım boyunca haksız ve hukuksuz hiçbir iş yapmadım. Kul hakkı yemedim, harama el uzatmadım, Allahtan korkarım, vicdanımı dinledim.

Bir çok meslek gruplarına gençler yetiştirdim. Hastaneye gittiğimde omzuma dokunan bir elin hocam demesi veya şimdi Silivri’ de Avukat öğrencilerimin ziyaretime gelmesinin beni ne kadar çok mutlu ettiğini anlatamam.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde vatandaşımızın özgür iradesi ve helal oyları, %47 oranında yaklaşık 8000 oy farkla Belediye Başkanı seçildim. 05 Nisan 2024 tarihinde görevi teslim aldım. Ancak haksız menfaatleri zedelenenlerin, iftiracıların yalanları ve komploları ile 13 Eylül 2025 tarihinde çalışma arkadaşlarım ile birlikte şafakta gözaltına alınıp akabinde tutuklandık."

"ADALET MUTLAKA YERİNİ BULACAK"

"Toplamda 17 aylık görünen Belediye Başkanlığımın ilk 3-4 ayı tebrik kabulleri, ziyaretler, birimler ile koordinasyon, kurumlarımızı, iştiraklerimizi, müdürlüklerimizi, tesislerimizi tanımak, başlatmış olduğumuz mahalle hizmet seferberliği ile mahallelerimizi, sokaklarımızı dolaşmak, ihtiyaçları tespit etmek ve öğrenmek ile geçti. Son 3-4 ayı da 10-15 yıldır Belediyeye hiç uğramamış olan ancak bizim seçimi kazanmamız akabinde gelen müfettişler ve Sayıştay Denetimleri ile geçti. Yani kısacası etkili ve verimli olabilecek şekilde ancak 9-10 ay gibi Belediye Başkanlığı yürüttüğüm düşünülebilir. Bu kadar kısa sürede dahi çalışma arkadaşlarım, muhtarlarım, sivil toplum kuruluşlarımız, spor kulüplerimiz ve vatandaşlarımız ile çok kıymetli hizmetler yaptık.

Ne yazık ki bu zamana kadar hayatını çocuklara, vatanına, milletine, eğitime adamış olan şahsım tutuklandıktan 352 gün sonra çıkarılan iddianame ile suç işleme amacıyla örgüt kurmak iddiası ve herhangi bir tarafından geçmediğim suçlamalar ile cezalandırılmamın talep edildiğini, yüzlerce yılla yargılanacağımı öğrenmiş bulunmaktayım. Tehditlere iftiralara maruz kaldım, suç duyurularında bulundum, bize karşı iftiraları delil sayanlar somut delillerimize itibar etmemiştir. İftiracıların, haksız menfaatleri zedelenenlerin ve işbirlikçilerin yalan beyanları tarafımı asla korkutmamaktadır, kararı mahkeme verecek, adalete güveniyorum ve adaletin er ya da geç tecelli edeceğine inanıyorum. Vatandaşlarım, öğrencilerim, velilerim, ailem ve çevremdeki tüm dostlarım beni tanır. Hasan Hocanın neyi yapıp neyi yapmayacağını bilirler. Bu sebeple gönlüm rahat. Burada tecrit altındayken kendimi ve ailemi sevenlerimin ve bana inananların vicdanlarına emanet ediyorum. Allah büyüktür, adalet mutlaka yerini bulacaktır."

"İNSANLIKTAN NASİBİNİ ALMAMIŞ TARAFLARIN HEDEFİNDEYİZ"

"Şimdi savunma, iftiraları çürütme zamanı; Sevgili vatandaşlarım, yaklaşık bir yıldır tutuklu bulunduğum Bayrampaşa Belediyesi operasyonu ile ilgili çıkan iddianame akabinde, habercilik ve gazetecilik ilkelerinden çoktan vazgeçmiş tetikçilerin algı operasyonları, yalan haberleri ve gerçek dışı iddialarla dolu itibar suikastliği de başladı. Gözaltına alındığım süreçte yapılan haberlerde yer alan bazı yalanların iddianamede yer almadığı da ortada. İtibar suikastliği yapmak için haklı bir gerekçeleri bulunmayan insanlıktan nasibini almamış tarafların hedefindeyiz.

Ama daha sözümüz bitmedi, yeni başlıyor. Bayrampaşa beni bilir, hatta artık tüm Türkiye biliyor. Haksız menfaatleri zedelenen, husumetli tarafların iftiralarını çürütecek delillerimiz değerlendirilmeden, lehe delillerimiz görmezden gelinerek hakkın korunduğu, maddi gerçeğin ortaya çıkarıldığı nerede görülmüş. İnsanları aylarca tutuklu tutarak veya tutuklama tehditleri ile iftiracılığa zorlamak ve akla sığmayacak yalanları ile muhatap olmak hukukun temel ilkeleriyle de bağdaşmaz."

"İFADEME BAŞVURULMADAN SUÇ İSNADINDA BULUNMAK HANGİ HUKUKA SIĞMAKTA?"

"Belediye Başkanlığımdan önceki döneme ait benim ve ailemin mal varlığı ortadadır. Çok şükür gücümün yetmediği bir işe girişmedim. Helal mal varlığıma haram karıştırmadım. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde, 30 yıl sonrasında neredeyse iki kişiden birinin oyunu alarak seçildiğim Bayrampaşa Belediye Başkanlığının bedelini ödetmeye çalışsalar da bizleri yıldıramazlar. Belediyede kimsenin ekmeğiyle oynamadım, önceki dönemden gelen müdürlerle, amirlerle, personellerle hizmete devam ettim.

Eski demedim, yeni demedim, partili ayrımı yapmadım. İşini düzgün yapanların arkasında oldum. Nasıl bir örgüt kurmuş olabilirim. Hesabını veremeyeceğim tek bir konu bulunmazken, suçlandığım konuda ifademe başvurulmadan suç isnadında bulunmak hangi hukuka sığmaktadır. Adalet herkese lazım. Ben herhangi bir suç işlemedim. Alnım ak, hesabını veremeyeceğim hiçbir işim yoktur."