Bekir Ağırdır'dan 'İnce' değerlendirmesi: Yüzde 6'yı geçerse seçim 2. tura kalır, AKP'nin şansı artar

Araştırmacı Bekir Ağırdır, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlere ilişkin yaptığı değerlendirmede Muharrem İnce'nin yüzde 6'nın üzerinde oy alması durumunda ikinci tura kalınacağını ve Erdoğan'ın kazanma şansının artabileceğini ifade etti. Ağırdır, ilk kez oy kullanacak olan gençlerin tutumuna da dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 19:06
Bekir Ağırdır'dan 'İnce' değerlendirmesi: Yüzde 6'yı geçerse seçim 2. tura kalır, AKP'nin şansı artar
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Türkiye adım adım 14 Mayıs'taki seçimlere giderken siyaset arenasında tablolar netleşmeye başlıyor. Cumhurbaşkanı adayları belli oldu, milletvekili listeleri için ise üç günlük süre kaldı.

Araştırmacı Bekir Ağırdır, T24'ten Murat Sabuncu ile yaptığı programda 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere ilişkin "Muharrem İnce yüzde 6'yı aşarsa seçim 2'nci tura kalır" dedi. Seçimin 2'nci tura kalması durumunda iktidarın elindeki devlet imkanlarını da seçimi kazanmak için kullanmaktan çekinmeyeceğini söyleyen Ağırdır, 2'nci turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoağan'ın kazanma şansının artabileceğini söyledi. 

'GENÇLERİN TALEBİ DİKKATE ALINMALI'

"İnce'ye oy vereceklerin yarısı ilk kez oy verecek olan gençler" ifadesini kullanan Ağırdır, taleplerin görmezden gelinmemesi gerektiğini belirterek "Gençler diğerlerinde umut görmedikleri için 'Muharrem İnce' diyor. Gençlerin tepkisini görünür kıldı diye İnce'yi eleştirmek işin en kolayı" dedi.

'İKTİDARIN KAZANMA İHTİMALİNİ GÜÇLENDİRİYOR'

İnce'nin oyunun neden arttığını Millet İttifakı'nın analiz etmesi gerektiğini belirten Ağırdır, "Millet İttfakı’nın Muharrem İnce ile sağlıklı bir diyalog kurması gerekiyor çünkü bu durum seçimi ikinci tura kalması riskini içeriyor ve iktidarın kazanma ihtimalini güçlendiriyor" dedi. 

'HİÇBİR İTTİFAK 301 VEKİL ÇIKARACAK GİBİ GÖRÜNMÜYOR'

Seçime giderken ortaya çıkan ittifaklar ve seçim aritmetiğini anlatırken "Parlamentoda hiçbir ittifak 301 milletvekili çıkaracak gibi görünmüyor" diyen Ağırdır, "Millet İttifakı, İYİ Parti dahil tek liste olmalı" dedi.


14 Mayıs Seçim Muharrem İnce millet ittifakı

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